Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2024

Outras mudanças incluem o maior iPhone já feito até então e baterias mais eficientes. (Foto: Divulgação/Apple)

A próxima família do iPhone, batizada informalmente de iPhone 16 com as versões Plus, Pro e Pro Max, deverá ser lançada em setembro deste ano, quando acontece, tradicionalmente, o evento de apresentação da Apple. Informações ainda não foram reveladas pela empresa, mas rumores de mercado já adiantam o que deve vir no próximo smartphone da fabricante americana.

A começar pelo design, a aparência geral dos dispositivos deve ser semelhante à do iPhone 15. No entanto, de acordo com o analista americano Ross Young, o iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max terão telas levemente maiores do que outros modelos. Com isso, o iPhone 16 Pro Max será o maior celular já lançado pela Apple, além de se tratar da primeira mudança no tamanho das telas desde 2020.

Outra novidade está no surgimento de um botão de captura para a câmera, que ficará na lateral direita dos celulares. Ao que tudo indica, a superfície do botão será sensível ao toque, e o usuário poderá arrastá-lo para a direita ou para a esquerda para dar ou tirar zoom. A ideia é ter um acesso rápido à câmera, sem precisar desbloquear o aparelho e tocar na tela.

Além disso, as baterias de todos os modelos deste ano devem ser maiores, e o analista Ming-Chi Kuo, conhecido por antecipar diversas informações com precisão, afirma que elas terão maior densidade de energia. Há ainda a possibilidade de que as baterias do iPhone 16 sejam mais fáceis de trocar em lojas especializadas.

Quanto às cores, há rumores divergentes até agora. A primeira é a de que o iPhone 16 virá em tons de azul, rosa, verde, amarelo, roxo, preto e branco. Mas, segundo Kuo, não haverá as opções em roxo ou amarelo.

Talvez a principal nova funcionalidade do iPhone 16 esteja ligada à Apple Intelligence, plataforma de inteligência artificial em desenvolvimento pela empresa de Tim Cook. Usuários do iPhone 15 Pro e do iPhone 15 Pro Max também poderão desfrutar da IA, que foi detalhada na conferência WWDC no começo deste ano.

Os modelos de iPhone 16 também vão contar com um novo design térmico para ajudar com casos de superaquecimento. Os celulares Pro e Pro Max podem incluir um revestimento em metal na bateria, ajudando na dissipação de calor e gerando, portanto, maior eficiência energética.

Há ainda relatos de que o iPhone 16 Pro adotará o mesmo sistema de zoom do iPhone 15 Pro Max, segundo Ming-Chi Kuo.

De acordo com o analista, o iPhones 16 pode adotar a tecnologia Wi-Fi 7, que proporciona velocidades 2,4 vezes maiores do que o Wi-Fi 6, mas utilizando o mesmo número de antenas. O resultado é uma qualidade de internet maior.

2024-08-08