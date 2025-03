Tecnologia iPhone, iPad e Mac terão “nova cara” a partir de junho; veja o que vai mudar

Por Redação O Sul | 15 de março de 2025

Apple prepara maior reformulação da interface de seus dispositivos dos últimos 12 anos. (Foto: J. Blue/Bloomberg)

A Apple, empresa multinacional de tecnologia, está preparando uma das mais drásticas reformulações de software da sua história para iPhone, iPad e Mac. Com previsão para o segundo semestre de 2025, o objetivo é transformar a interface para uma nova geração de usuários dos produtos.

A nova interface mudará a aparência dos sistemas operacionais e tornará as várias plataformas de software da Apple mais consistentes. Dessa forma, haverá alteração no estilo dos ícones, menus, aplicativos, abas de aplicativos e botões do sistema da empresa.

Segundo funcionários da multinacional, embora ainda não tenha ocorrido um anúncio oficial, o projeto faz parte de uma estratégia para simplificar a maneira como os usuários navegam e controlam seus dispositivos. Além disso, o novo design que será adotado é vagamente inspirado no software Vision Pro, um dispositivo da própria marca que combina realidade virtual (VR) e realidade aumentada (RA).

A empresa está apostando que uma nova interface inovadora pode ajudar a estimular a demanda após um período de baixa. A receita da Apple desacelerou depois de um aumento nos gastos com tecnologia durante a pandemia covid.

As mudanças estão programadas para serem parte do iOS 19 e iPadOS 19, além do macOS16. Mas vale destacar que as alterações vão além de um novo design e ajustes estéticos. O software marcará a atualização mais significativa para o Mac desde o sistema operacional Big Sur em 2020. Já para o iPhone, será a maior mudança desde o iOS 7 em 2013.

As atualizações devem ser destacadas na Worldwide Developers Conference, um evento de tecnologia e inovação produzido pela Apple, em junho. Dessa forma, é possível que elas ajudem a tirar um pouco do foco sobre o avanço tumultuado da empresa em direção à inteligência artificial. Na semana passada, a Apple atrasou suas atualizações de IA para a assistente digital Siri.

Vale destacar que, a Apple acredita que pode fazer Macs e iPads melhores mantendo seus sistemas operacionais separados. Com isso, esta atualização se tornou um foco importante para a organização de engenharia de software da gigante de tecnologia, assim como para equipe de interface do usuário.

Embora o visionOS não tenha vendido como o esperado desde seu lançamento em 2024, o software que inspira este processo de renovação tem ícones circulares de aplicativos, uma abordagem mais simples, painéis translúcidos para navegação e um uso maior de profundidade e sombras 3D.

O design do software é supervisionado por Alan Dye, executivo de longa data que já teve passagem pelo mundo da moda, mas há dez anos, ele foi escolhido pelo chefe de design Jony Ive para ajudar a criar o sistema operacional do Apple Watch, assim como o iOS 7.

Após a saída de Ive em 2019, Dye ganhou destaque na Apple. Agora, ele supervisiona um grupo que determina a aparência e a operação do software e até o som que ele faz. No entanto, a saída de Ive ainda é sentida na empresa. Muitos designers se juntaram a ele na sua empresa, LoveFrom.

Por isso, embora criar interfaces simples e intuitivas seja uma marca registrada da Apple ao longo das décadas, é possível novas propostas possam gerar reações negativas. Algo que não seria novidade para Apple.

Com mais de dois bilhões de dispositivos em uso ao redor do mundo, quando a empresa reformulou seu aplicativo Fotos no ano passado, legiões de usuários reclamaram. Agora, com todos os sistemas operacionais mudando, os riscos são maiores.

