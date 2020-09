Porto Alegre Ipiranga começa a receber nova iluminação a partir desta quarta

Por Redação O Sul | 9 de setembro de 2020

Na avenida Assis Brasil, 136 pontos já foram substituídos. Foto: Cristine Rochol/PMPA Na avenida Assis Brasil, 136 pontos já foram substituídos. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

As ações do projeto-piloto da parceria público-privada (PPP) de Iluminação Pública seguem nesta quarta-feira (9), com o início das intervenções na avenida Ipiranga, nas proximidades da avenida Antônio de Carvalho, a partir das 13h. A previsão é de que o consórcio IPSul finalize a substituição das lâmpadas de vapor de sódio pela tecnologia LED até o dia 18 de setembro.

Até o momento, já foram trocados 136 pontos na Assis Brasil, a primeira avenida da Capital a receber o serviço. Também serão contempladas as avenidas Bento Gonçalves, Nonoai e Cavalhada, além da Vila Planetária, no bairro Santana. Conforme cronograma, cerca de duas mil luminárias serão instaladas nestes locais, em 30 dias.

Após a primeira etapa dos trabalhos, o modelo de renovação do sistema será estendido para toda a cidade. Em dois anos, todas as 100 mil lâmpadas de Porto Alegre deverão ser substituídas.

