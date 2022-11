Flávio Pereira Jair Bolsonaro fala e reafirma a força da direita no Congresso

Por Flavio Pereira | 2 de novembro de 2022

O presidente Jair Bolsonaro fez ontem um breve pronunciamento para reafirmar a "força inquestionável dos 58 milhões de brasileiros" que votaram no seu projeto. (Foto: Divulgação/PR)

Ciente de que tem pela frente a missão de liderar a direita, que mostrou ser uma força inquestionável no país a partir dos 58 milhões de brasileiros que votaram na sua proposta nestas eleições, o presidente Jair Bolsonaro destacou ontem que “a nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores: Deus, pátria, família e liberdade.”

Bloqueio de rodovias: um equívoco

O bloqueio de vias importantes utilizando métodos típicos de movimentos criminosos como o MST, representa um erro cometido pelos grupos que imaginam que esta estratégia poderá, de alguma forma, alterar o resultado da eleição. Sobre isso, o presidente Jair Bolsonaro referiu-se ontem, ao comentar:

“As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os métodos da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir.”

Governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas

Eleito com 13.480 milhões de votos para governar São Paulo, o ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio Gomes de Freitas comentou ontem o novo papel de Jair Bolsonaro como líder da direita:

“O presidente Jair Bolsonaro sai dessa eleição consolidado como principal líder da direita. Além de ter criado novas lideranças em todo país, mais de 58 milhões de pessoas foram às urnas dizer que não concordam com a visão da esquerda. Bolsonaro sempre defendeu a ordem e o progresso.”

Marco Aurelio não vê responsabilidade do presidente nos bloqueios

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Marco Aurélio Mello, em entrevista à BBC News Brasil, disse que não viu responsabilidade do presidente nas manifestações contra Lula realizadas em todo o País. “Eu acho (os bloqueios) algo extravagante, condenável, porque interfere na vida de N pessoas. Esse bloqueio foi algo assim realmente condenável. Mas isso não resultou da postura (do presidente), porque foi logo que o Tribunal Superior Eleitoral divulgou o resultado. Não é algo orquestrado pelo governo, não é?”, disse Mello na entrevista.

Peninha: vergonha alheia dos gaúchos

O jornalista gaúcho Eduardo Bueno, o Peninha, em vídeo que circula nas redes sociais desde segunda-feira, 31/10, aparentemente transtornado, usa expressões como “brega” e “ridículo” para descrever Garibaldi e a região da Serra. “Não tem lugar mais brega, mais retrógrado, mais ridículo que a Serra Gaúcha. Nenhuma pessoal ‘cool’, ‘relax’ e nenhum rico de verdade vai naquela [palavrão]”, disse. A gastronomia da região também foi criticada. “Aquela comida horrorosa, caríssima, aquela arquitetura ‘bavarosa’, aquele espetáculo de Natal patético [referência ao Natal Luz de Gramado].”

Prefeito de Garibaldi repudia manifestação

A virulência do comentário do jornalista mereceu uma dura nota de resposta do prefeito de Garibaldi, Sérgio Chesini:

“Nota de repúdio à manifestação do escritor Eduardo Bueno:

Em nome de Garibaldi e de toda a Serra Gaúcha, repudiamos a manifestação claramente xenófoba do escritor Eduardo Bueno.

Repudiamos o preconceito e o desrespeito contra um povo trabalhador e sério como o da Serra Gaúcha.

Repudiamos o desprezo a uma terra próspera, que gera riqueza para todo Estado — dando oportunidade e inclusão a muitas pessoas.

Repudiamos a fala violenta e incitadora de ódio a um povo que acolhe a todos que aqui vêm visitar e criar raízes, que é a mais inclusiva e próspera do país.

Repudiamos o roteiro vexatório e discriminatório contra cidades que recebem o mundo e levam o nome do Rio Grande para além de nossas fronteiras.

Sua pequena régua moral, senhor Eduardo, não é nossa medida. Não use nossa gente e nossa história para seus gracejos políticos.

O senhor não tem graça nenhuma. Mas a generosidade do nosso povo saberá respeitar tamanho despautério e fanatismo.

Respeite a Serra. Respeite o nosso povo.

Pedi que a Procuradoria do Município estude medidas cabíveis contra este senhor.

Sérgio Chesini

Prefeito de Garibaldi.”

