Colunistas Jair Bolsonaro: “O trabalho que a gente faz é muito cansativo. Mas nós estamos investindo no nosso País”

Por Flavio Pereira | 21 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Presidente do PL gaúcho, deputado Giovani Cherini levou um balanço do trabalho ao ex-presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Reprodução vídeo)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu ontem que o trabalho que realiza, de mobilização dos brasileiros em torno da proposta conservadora de direita, “é muito cansativo”. Ao receber em Brasília ao presidente do PL gaúcho, deputado federal Giovani Cherini, Jair Bolsonaro reiterou que “nós estamos investindo no nosso país” e elogiou o trabalho da esposa, Michelle Bolsonaro na coordenação nacional do movimento das mulheres, lembrando que “para nós, as mulheres participam por vontade própria e não apenas para uma obrigação de cumprir cotas”. Bolsonaro pediu “união de todos em torno do objetivo maior, de consolidar o nosso projeto”, lembrando que este ano, os liberais terão um desafio importante na busca de espaços nas prefeituras e câmaras de vereadores de todo o país.

Cherini apresentou para Jair Bolsonaro um balanço resumido do crescimento do PL no Rio Grande do Sul, mostrando que “estamos presentes em 350 municípios, 200 vereadores, PL Jovem e PL mulher presentes em todos esses municípios, e tenha certeza que “com a nossa preparação para 2024 de prefeitos e vereadores, nós vamos entregar com certeza, mais de 100 prefeitos, e mais de 600 vereadores nas câmaras municipais”.

Conselho de Medicina repudia curso sobre Violência Obstétrica

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) em nota oficial, criticou ontem a iniciativa da Universidade de Caxias do Sul pela criação de um Curso de Extensão oferecido a acadêmicos e profissionais de Direito e áreas correlatas, intitulado Violência Obstétrica.

O Cremers, explica a nota, “é totalmente contra qualquer tipo de ação que estimule ou permita a prática de atos violentos contra pacientes e profissionais, em qualquer circunstância. No caso da mulher, além de proteção contra a violência, o Cremers defende a assistência em saúde integral e de qualidade, em especial, em períodos de gestação (pré, durante e pós-parto)”.

O nome da Saúde: homenagem ao deputado Pedro Westphalen

“Eu, se pudesse, te nominaria como deputado da saúde do nosso país”, declarou o presidente do Sindhosp, Francisco Balestrin, durante o discurso de homenagem ao deputado federal Pedro Westphalen (Progressistas). O ato ocorreu na sessão solene alusiva aos 85 anos do sindicato — o maior da América Latina no setor hospitalar —, na Câmara de Vereadores de São Paulo.

Westphalen foi reconhecido como uma das personalidades públicas que mais colaborou com as pautas da saúde e da entidade ao longo dos anos. O deputado gaúcho vem acumulando destaques nacionais. O médico preside hoje a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Serviços da Saúde, é autor do projeto de lei que cria regras para a pesquisa clínica com seres humanos e foi relator do texto que instituiu a atualização anual da tabela SUS.

Comendador Marcel van Hattem

O deputado federal Marcel van Hattem será agraciado com a Comenda Porto do Sol, maior honraria concedida pelo legislativo da capital gaúcha. A Sessão Solene de Outorga da homenagem ocorre no Plenário Otávio Rocha, na Câmara Municipal de Porto Alegre, a partir das 17h desta sexta-feira (22).

Osmar Terra: “Governo promete e não cumpre”

Frase do deputado federal Osmar Terra (MDB-RS) durante sessão da Câmara, a respeito do momento atual do governo Lula:

“Este governo é useiro e vezeiro em prometer, em fazer um discurso de ocasião conforme a plateia, e depois não cumprir. Nós estamos com a economia em queda livre. A inflação no mês passado foi de 0,8%, quase 1%! O governo está preparando uma reforma tributária para aumentar impostos de maneira colossal. O povo vai ser punido várias vezes, não só com essa tentativa de não dar os 5 mil, que foram prometidos, mas vai ser no aumento de imposto, vai ser em todos os níveis.”

Governo cria secretaria para organização da COP-30 no Brasil

Sobre a criação pelo governo federal de uma Secretaria extraordinária para coordenar os preparativos da Conferência do Clima da ONU, a coluna recebeu a seguinte nota da Casa Civil da Presidência da República:

“Vinculada à Casa Civil, a Secretaria Extraordinária coordenará a preparação para que a Amazônia, em Belém (PA), receba a conferência do clima da ONU.

A preparação para que a Amazônia seja sede da COP 30 está em curso e a partir de agora ganha uma coordenação central no âmbito do governo federal para organizar, monitorar e impulsionar todas as ações governamentais, nas diferentes esferas. O presidente Lula assinou decreto que institui a Secretaria Extraordinária para a COP 30 (11.955, 19/03/24). A publicação com o detalhamento do órgão está na edição desta quarta-feira (20) do Diário Oficial da União. A COP 30 acontecerá em novembro de 2025.

Através desta Secretaria, a articulação necessária entre o município-sede, Belém, o estado do Pará e o governo federal será feita, além da interlocução com a Organização das Nações Unidas (ONU), a organização intergovernamental que promove a conferência do clima.

São previstos 30 servidores no organograma da nova estrutura, entre comissionados e servidores efetivos. Todos estes cargos já existem na estrutura do Ministério da Gestão e Inovação e serão remanejados em caráter temporário até a finalização dos trabalhos da Secretaria, prevista para ocorrer em junho de 2026.

Entre as competências do órgão estão a coordenação das obras necessárias para a promoção do evento, a gestão de contratos, convênios e acordos, a articulação do poder público para ações de segurança, saúde, mobilidade urbana, acesso aérea e a capacidade de carga turística”.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/jair-bolsonaro-o-trabalho-que-a-gente-faz-e-muito-cansativo-mas-nos-estamos-investindo-no-nosso-pais/

Jair Bolsonaro: “O trabalho que a gente faz é muito cansativo. Mas nós estamos investindo no nosso País”

2024-03-21