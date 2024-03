Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 21 de março de 2024

(Foto: Galileu Oldenburg/Arquivo/AL-RS)

Compra da Languiru

O Parlamento gaúcho aprovou nesta semana o projeto de lei que libera créditos de ICMS para empresas investirem no RS, o qual viabilizará a compra do Frigorífico de Suínos da Cooperativa Languiru, em Poço das Antas, pela JBS/Seara. A multinacional deve utilizar os R$50 milhões em créditos do tributo que terá acesso para completar os R$80 milhões que utilizará na aquisição da unidade, conforme protocolo de intenções assinado em novembro de 2023. “Agora podemos evoluir. Estávamos trabalhando desde 2023 e conseguimos a aprovação. Podemos fazer a venda efetiva, já visitando produtores para prever alojamentos. Temos essa boa nova para a cadeia suinícola”, destaca Paulo Birck, presidente liquidante da Languiru.

102 anos de PCdoB

A deputada Bruna Rodrigues (PCdoB) ocupou o Grande Expediente da sessão plenária da Assembleia nesta quarta-feira para homenagear os 102 anos de fundação do Partido Comunista do Brasil. Ao comentar sobre a história da legenda, a parlamentar relatou a maneira como se identificou com a sigla, a qual afirma que é feita “por pessoas comuns”. Bruna mencionou ainda a relevância de ações ligadas ao partido, como o Movimento Brasileiro de Mulheres, além de propor uma reflexão sobre o entendimento e conceito da palavra ‘comunista’. “O que é ser comunista? Porque a complexidade da palavra não traduz a simplicidade do que é ser comunista. Comuna vem do latim communis – comum a todos. Ser comunista lá na periferia é ser um jovem que luta para sobreviver”, defende a deputada.

Pautas da Saúde

O deputado Gustavo Victorino (Republicanos) apresentou nesta quarta-feira à secretária estadual da Saúde, Arita Bergmann, diferentes propostas na área da saúde, além de debater medidas de implementação dos textos. O parlamentar destacou a líder da pasta a articulação que vem realizando junto aos hospitais do RS para implantação de núcleos da saúde da mulher com atendimento especializado no combate à doença, além de movimentos em favor da disponibilização do teste do bracinho e do benefício de transplantados com os mesmos direitos das pessoas com deficiência. “É importante esse trabalho que está retirando do papel e transformando em realidade as propostas e medidas necessárias na criação de uma rede de atendimento à população”, pontuou a secretária.

Racismo policial

A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos da Assembleia acolheu nesta quarta-feira depoimentos de vítimas de racismo que passaram por prisão injustificada e tortura, praticadas pela Polícia Civil e pela Brigada Militar no RS. Os relatos, advindos de Porto Alegre, Caxias do Sul e Imbé, incluem até mesmo um episódio de violência sexual praticado por brigadianos contra uma das vítimas. O colegiado se comprometeu em buscar informações sobre os casos nas respectivas corporações, além de acionar a Ordem dos Advogados do Brasil e o Centro de Operação Criminal do Ministério Público, assim como ao Centro de Apoio Operacional de Direitos Humanos do MP.

Emenda para a APAE

O deputado Professor Bonatto (PSDB) realizou nesta semana a entrega de uma emenda parlamentar de R$100 mil para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre. O conjunto de recursos, entregue ao gestor da instituição, Pedro Stein, deve auxiliar na qualificação dos atendimentos prestados a 500 pessoas no município. “O trabalho da Apae aqui no município de Cachoeirinha é muito importante e tenho certeza que este valor vai garantir qualidade para o desenvolvimento das pessoas que necessitam desse atendimento especial e digno”, destacou Bonatto.

