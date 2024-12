Política Janja será homenageada em jantar do Grupo Prerrogativas, com a presença de Lula

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2024

A confraternização de fim de ano do grupo de juristas homenageará a atuação da primeira-dama na Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. (Foto: Agência Brasil)

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, será homenageada em um jantar organizado pelo grupo Prerrogativas nesta sexta-feira (6). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também confirmou presença no evento, segundo a organização.

A confraternização de fim de ano do grupo de juristas homenageará a atuação da primeira-dama na Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, uma iniciativa do G-20, o grupo das maiores economias do mundo, para a elaboração de um plano conjunto de erradicação da fome.

“Existe um sentimento no grupo, no grupo de mulheres em especial, de que ela é uma figura muito forte, pois conseguiu encampar as pautas feministas e levar para o governo um olhar mais sensível para o sistema”, disse o advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Prerrogativas. “A última vitória do grupo tem um dedo dela”, afirmou, referindo-se à escolha de Cláudia Franco para a vaga de juíza no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2).

O evento conta com uma lista de espera de 400 nomes e terá show da cantora Maria Rita. A apresentação, segundo Carvalho, faz parte da homenagem à primeira-dama. “Era também um presente para a Janja, porque a Maria Rita é uma das artistas de quem a Janja mais gosta”, disse o advogado.

Esta será a quarta confraternização de fim de ano do Prerrogativas. Em edições anteriores, o grupo realizou homenagens a Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e a Jorge Messias, advogado-geral da União. Os dois estarão presentes no evento de sexta.

Veja os principais nomes que já confirmaram presença no evento:

* Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça;

* Margareth Menezes, ministra da Cultura;

* Cida Gonçalves, ministra das Mulheres;

* Elmar Nascimento (União Brasil-BA), deputado federal;

* Hugo Motta (Republicanos-PB), deputado federal e cotado como favorito para assumir a presidência da Casa em 2025;

* Fernando Haddad, ministro da Fazenda;

* Ana Estela Haddad, secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde;

* Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário;

* Jorge Messias, advogado-geral da União;

* Vinícius Carvalho, chefe da Controladoria-Geral da União;

* Ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ): Humberto Martins, Reynaldo Soares, Regina Helena e Daniela Teixeira.

O Prerrogativas é formado por juristas, advogados e acadêmicos de Direito de orientação progressista. O “Prerrô”, como é conhecido, se notabilizou pelas críticas à Operação Lava-Jato e pela atuação judicial contra a prisão em segunda instância.

Conforme reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, nomes associados ao Prerrogativas ganharam espaço no governo Lula, com ao menos 28 nomeações de quadros ligados ao grupo. Após a publicação, o Prerrogativas divulgou uma nota qualificando a matéria como uma tentativa “reducionista” de “queimar o grupo”.

