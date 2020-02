Grêmio Jean Pyerre treina normalmente com bola, mas Grêmio ganha preocupação dupla em preparação para o Gauchão e Libertadores

Por Redação O Sul | 27 de fevereiro de 2020

Matheus Henrique e Everton saíram mais cedo da atividade Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) RS - FUTEBOL/TREINO GREMIO - ESPORTES - Jogadores do Gremio realizam treino durante a tarde desta quarta-feira, na preparação para o Campeonato Gaucho 2020. FOTO: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Na preparação para encarar o Juventude, na abertura do segundo turno do Gauchão, o Grêmio ganhou duas preocupações nesta quarta-feira. O volante Matheus Henrique e o atacante Everton deixaram o treino mais cedo e serão reavaliados. Por outro lado, o meia Jean Pyerre apareceu treinando normalmente e fica mais próximo do retorno aos jogos.

No treinamento, a atividade foi realizada em campo reduzido, sem indicativo de time. O técnico Renato Portaluppi dividiu o grupo em três times, com oito jogadores em cada time. Posteriormente, os atletas fizeram uma atividade de finalização, que até mesmo gerou alguma insatisfação do comandante gremista.

Durante o trabalho, duas preocupações em sequência. Matheus Henrique e Everton precisaram deixar o treino mais cedo. O volante saiu logo no início da atividade e foi para o vestiário. Já o atacante, sentiu um desconforto no tornozelo direito, e também foi para o vestiário. A dupla passará por reavaliação.

O próximo jogo será no sábado, às 11h, na Arena, contra o Juventude, oportunidade em que o técnico Renato deve começar a rodar o elenco no estadual em virtude da Libertadores da América. David Braz, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo. Assim, a dupla de zaga deve ser formada por Pedro Geromel, que já está recuperado de lesão e Paulo Miranda, que segue no time.

Nas laterais, Orejuela e Caio Henrique devem ser titulares no sábado. No meio-campo, Darlan e Thaciano podem formar a dupla de volantes. Alisson deve ser um dos poucos titulares a começar a partida. Thiago Neves e Pepê também podem ganhar a titularidade. A dúvida no time fica por conta de quem será centroavante, Diego Souza e Luciano são as opções.

A partida contra o Juventude ocorre neste sábado, às 11h, na Arena. Já no domingo, pela manhã, a delegação inicia o deslocamento para a estreia na Libertadores. A viagem tem escala prevista em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia e a chegada em Cali está prevista por volta das 15h, horário local, 17h no horário de Brasília.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

