Por Redação O Sul | 8 de Maio de 2020

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A chamada “caixinha”, tão popular nos clubes para arrecadar dinheiro advindo de multas e punições aos jogadores, passa a ter novo intuito no Grêmio. Os próprios atletas estão depositando valores, mas desta vez, para auxiliar funcionários do clube, em meio à pandemia da Covid-19.

A intenção é pode prestar um auxílio aos colaboradores que atuam no profissional e recebem menores salários. Além dos atletas, o técnico Renato Portaluppi também esta contribuindo, e de forma semanal, está ajudando os funcionários.

Conforme a informações da Rádio Grenal, ao final de cada mês, o valor arrecadado é dividido entre os funcionários. Além disso, no mês de abril, os jogadores realizaram doações de alimentos.

Além disso, o acerto pela readequação salarial dos jogadores com o clube ocorreu mediante a condição de manutenção de todos os funcionários.

A partir de um Acordo Coletivo firmado junto ao Sindicato dos Empregados (SECEFERGS), baseado na Medida Provisória 936/2020, o Grêmio estabeleceu um plano de medidas. Os funcionários vinculados às atividades da Escola de Futebol, Instituto Geração Tricolor, Departamento de Futebol Feminino e das Categorias de Base, assim como, aqueles relacionados às áreas administrativas e de apoio, se enquadraram nas hipóteses de redução de jornada de trabalho e/ou suspensão de contrato de trabalho.

Conforme o acordo, todos os profissionais do clube enquadrados no Piso I e II receberão, durante o período de redução de jornada e/ou suspensão contratual, a integralidade do salário base, inclusive sob a forma de ajuda compensatória do Clube e/ou Benefício Emergencial de Preservação de Emprego e da Renda (“BEPER”). Os demais profissionais, inclusive executivos, independente de enquadramento a que estiverem sujeitos (redução de jornada e/ou suspensão contratual) ou não, irão obter, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) do respectivo salário base.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

