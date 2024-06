Inter “Jogo muito parelho”, diz Coudet após empate do Inter com o São Paulo pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











O comandante colorado avaliou que faltou presença de área em um duelo de muitos cruzamentos Foto: Ricardo Duarte/Inter O comandante colorado avaliou que faltou presença de área em um duelo de muitos cruzamentos (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Mesmo com diversos desfalques, o Inter conseguiu manter um empate sem gols com o São Paulo, em Criciúma (SC), na noite de quinta-feira (13). Após a partida válida pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico colorado, Eduardo Coudet, lamentou as ausências no time.

Além de não contar com Rochet, Borré e Valencia, que estão nas seleções do Uruguai, Colômbia e Equador, respectivamente, o Inter também perdeu Alan Patrick, que sofreu uma lesão no começo do jogo no estádio Heriberto Hülse. O comandante colorado avaliou que faltou presença de área em um duelo de muitos cruzamentos.

“Lucca teve poucos minutos e vai ganhando ritmo, mas era o único atacante que tínhamos. Chegamos ao último terço com muito cruzamento, e a dificuldade que tínhamos era justamente a falta de uma referência de área”, comentou o treinador.

“Temos dificuldades, mas podemos superá-las. Enfrentamos um grande rival, e que bom que nos adaptamos às dificuldades do jogo. Nunca fico satisfeito, sempre quero ganhar, mas foi um jogo muito parelho”, concluiu Coudet.

Chacho também comentou sobre as dificuldades de logística da equipe colorada, em função das viagens e da necessidade de se adaptar a diversos gramados diferentes, enquanto os adversários não tiveram a parada que os clubes gaúchos tiveram em decorrência da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul durante o mês de maio.

Neste contexto, Coudet deu mais oportunidade e ritmo de jogo a outros jogadores, para ter mais opções no grupo. “Se damos sequência só a dez jogadores, temos dificuldade na hora de trocar. Vamos ter mais dificuldade física que os demais porque vamos ter que viajar sempre. Não temos como não poupar e dar ritmo de jogo”, avaliou.

Entre os comandados que devem ganhar mais tempo de jogo, o treinador citou Lucca, Wanderson e Gustavo Prado. “Estou confiante. Acredito no grupo e vamos continuar brigando”, disse.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/jogo-muito-parelho-diz-coudet-apos-empate-do-inter-com-o-sao-paulo-pelo-brasileirao/

“Jogo muito parelho”, diz Coudet após empate do Inter com o São Paulo pelo Brasileirão

2024-06-14