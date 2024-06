Inter Jogos no Beira-Rio poderão ser retomados já no mês que vem, projeta a diretoria do Inter

O clube estima um gasto de cerca de 40 milhões de reais com a reconstrução. (Foto: Jota Finkler/S.C. Internacional)

Após os estragos causados pelas enchentes de maio, a diretoria do Inter apresentou na manhã dessa terça-feira (11) detalhes sobre o processo de reconstrução do Complexo Beira-Rio. A estimativa é que o estádio possa voltar a receber jogos já no mês de julho. Cerca de 600 colaboradores trabalham diariamente na recuperação. O clube prevê um gasto de cerca de 40 milhões de reais com a reconstrução, valor que já está em negociação com a seguradora.

“A ideia é que entendam como está a nossa estrutura. Escolhemos este momento porque hoje temos condições de entrar aqui após toda a desinfecção. Ficamos aqui no Beira-Rio de 15 a 20 dias abaixo d’água e no CT foram 30 dias. A ideia é que no mês de julho já tenhamos o estádio operando para partidas”, afirmou o vice-presidente Victor Grunberg.

A luz e a água já estão com abastecimento normalizado no complexo. A estrutura de TI (tecnologia da informação) do estádio está em recuperação, com prazo até o fim de junho para seu total funcionamento. Quase toda a rede de cabos do estádio foi afetada e passa por recuperação. Equipamentos técnicos das salas de coletiva também foram danificados e precisarão ser trocados. Já as catracas de acesso ao Beira-Rio estão sendo testadas.

A grama de inverno já teve sua plantação concluída e começou a brotar, tendo seu primeiro corte programado para os próximos dias, com prazo de 10 dias para conclusão do processo. A limpeza interna do complexo deve ser concluída totalmente até o fim desta semana. Os equipamentos técnicos das salas de coletiva foram danificados e serão trocados até o fim de junho. Já o sistema de som e vídeo do estádio ainda estão em avaliação.

A reconstrução de prédios do CT Parque Gigante começou na semana passada e está em andamento. O prazo é de 90 dias para sua conclusão. Enquanto isso, os campos de treinamento estão em processo de retirada do lodo.

