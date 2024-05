Esporte Jogos Olímpicos de Paris terão pódio inspirado na Torre Eiffel

Por Redação O Sul | 23 de maio de 2024

A plataforma será vista em 329 cerimônias de medalhas nos Jogos Olímpicos. Foto: Divulgação

Os pódios oficiais dos Jogos Olímpicos de Paris-2024 terão fabricação ecologicamente responsável e visual inspirado na Torre Eiffel. O design foi revelado, nesta quinta-feira (23), pela organização do evento.

Em homenagem aos famosos telhados da Cidade Luz, a plataforma tem a cor cinza. Os detalhes apresentam traços semelhantes ao da torre, principal cartão-postal da capital francesa.

O pódio será utilizado tanto nas premiações dos Jogos Olímpicos, entre 26 de julho e 11 de agosto, quanto Paralímpicos, 28 de agosto e 8 de setembro. O projeto foi desenvolvido por Le Pavé, Global Concept e Giffard.

Ao todo, a plataforma será vista em 329 cerimônias de medalhas nos Jogos Olímpicos e em 549 premiações paralímpicas. Para Tony Estanguet, presidente de Paris 2024, a subida ao pódio representa a coroação do sonho dos atletas.

“Para um atleta, chegar ao pódio é um momento de orgulho, emoção e sucesso final: você coloca a medalha no pescoço e, num instante, o sonho se torna realidade. Você entra na história dos Jogos”, disse o dirigente.

Estanguet também destacou a sensação de que os atletas premiados estarão no topo de Paris com a homenagem ao cartão-postal e à cor cinza dos telhados da cidade.

“Quando você ganha uma medalha nos Jogos, você vai sentir um pouco como se estivesse subindo ao topo do mundo, então pelo menos os atletas estarão no topo de Paris com esse cinza, que lembra a forte cor dos telhados de Paris”, completou o presidente de Paris 2024.

A representação da Torre Eiffel, no entanto, foi um desafio para o head de design de Paris 2024, Joachim Roncin. Por conta da diferença de formato entre o ponto turístico e os pódios tradicionais, ele precisou encontrar uma maneira discreta de representar o local.

“Revisamos muitas fotos da Torre Eiffel e sua localização. Tivemos que encontrar algo sutil porque a Torre Eiffel é vertical e o pódio é horizontal. Vi algo interessante no arco da ponte”, contou o designer.

Tocha

O tapete vermelho do Festival de Cinema de Cannes recebeu a chama olímpica na terça-feira (21), a menos de 100 dias para os Jogos de Paris 2024.

A tocha chegou do porto de Marselha, onde havia desembarcado no início do mês em um veleiro do século XIX que iniciou viagem na Grécia.

A jogadora de basquete francesa Iliana Rupert segurou a tocha ao som da conhecida trilha do filme “Carruagens de Fogo” (1981) e de outras músicas do estilo esportivo.

Arnaud Assoumani, campeão no salto em distância em Pequim 2008, iniciou o percurso. Assumiram a tocha no revezamento Alexis Hanquinquant, ouro no triatlo em Tóquio em 2021, Nélia Barbosa, vice-campeã da canoagem no Japão, e Marie Patouillet, que ganhou duas medalhas de bronze no paraciclismo em 2021.

Também estiveram presentes no evento Tony Estanguet, presidente do Comitê Organizador dos Jogos de Paris, e várias personalidades do esporte francês, como Marie-José Perec (atletismo) e Thierry Rey (judô).

