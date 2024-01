Saúde Jovem fica com o rosto paralisado devido à doença misteriosa

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2024

Médicos ainda não descobriram a causa da paralisia facial de Caoimhe. (Foto: Reprodução)

Caoimhe Reddy, de 26 anos, acordou um dia com o lado esquerdo do rosto paralisado. Na noite anterior, a jovem achou que estava apenas com um resfriado e na fatídica manhã, ela achava que sua bochecha estava dormente por “dormir de maneira estranha”. No entanto, sua preocupação aumentou quando ela não conseguiu tomar seu café da manhã e seu reflexo no espelho revelou a paralisia.

“Eu odiava meu sorriso. E agora a minha cara está meio congelada e não consigo sorrir”, diz a jovem, numa publicação de vídeo online.

Seu noivo, incentivou-a a ligar para o serviço de emergência do Reino Unido, onde ela mora e uma ambulância foi até o local para avaliar se ela havia sofrido um derrame.

“Eu literalmente senti minha alma deixar meu corpo”, disse, diante da possibilidade de um derrame na sua idade.

“Enquanto esperava a ambulância, sentei-me na cama e chorei um pouco. Mas também pensei, se tive um derrame, só preciso ir ao hospital e cuidar disso. Foi o maior medo que já senti na minha vida”, conta.

Caoimhe foi levada às pressas para o Hospital Charing Cross, pois os paramédicos não tinham certeza se os sintomas indicavam um derrame, um traumatismo cranioencefálico (TCE) ou uma infecção. Após múltiplas ressonâncias magnéticas e testes neurológicos, os médicos não conseguiram confirmar um AVC e enviaram-na para casa com comprimidos de esteroides.

Sem melhora

No entanto, ela teve que retornar ao hospital seis vezes ao longo de sete semanas para novos exames. Segundo a jovem, a paralisia não mostra sinais de melhora. Ela tem dificuldade para comer, beber e falar, especialmente para pronunciar palavras com sons “P” e “B”.

“Estou tentando vencer uma batalha mental comigo mesmo, comendo demais e bebendo em público. Simplesmente não é um processo elegante; Não consigo fechar a boca. Afetou até metade da minha língua – porque metade da minha língua está paralisada, também perdi metade do uso das minhas papilas gustativas”, desabafa a jovem.

Os médicos ainda não sabem exatamente o que causou o problema, mas especulam que pode ser resultado de uma inflamação nos nervos faciais, possivelmente devido a uma infecção. Caoimhe começou a correr para melhorar seu condicionamento físico e iniciou acupuntura para ajudar na saúde mental.

“Eu só quero ser o mais feliz e saudável possível”, diz Caoimhe.

