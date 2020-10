Acontece Junior Achievement RS expande suas atividades online

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2020

Após duas temporadas de programas online ao vivo, a ONG educacional Junior

Achievement Rio Grande do Sul está trazendo a jovens de Ensino Médio e Fundamental novas opções de programas de formação empreendedora e preparação ao mercado de trabalho.

O portal JARS Em Casa, que contou com duas temporadas de aulas com mentores, já atingiu mais de 2 mil alunos de 600 instituições de ensino distintas. Com um total de sete programas gravados, o portal disponibilizará agora três programas autoinstrutivos.

Tais programas trazem ao estudante a possibilidade de aprender de modo mais autônomo e de acordo com seu próprio ritmo. Após a inscrição, ele ganha acesso a uma plataforma exclusiva na qual constam diversos textos e vídeos informativos, atividades e quizzes sobre o conteúdo. Todos eles são online e gratuitos e podem ser acessados pelo endereço do portal online.ajars.org.br.

Até o momento, contam com versões autoinstrutivas os programas Conectado com o Amanhã, Futuro do Trabalho e Gestão de Projetos. Eles abordam questões como habilidades sócio-emocionais, áreas STEM e gerenciamento e acompanhamento de projetos.

Por meio da plataforma, o aluno ainda pode acompanhar seu progresso e desempenho em tempo real, a qualquer hora do dia. Dessa forma, sem necessitar da ajuda de professores, o aluno pode desenvolver suas habilidades autodidatas.

A Junior Achievement, organização centenária de atuação mundial, está presente no Rio Grande do Sul há mais de 25 anos. Ao longo desse tempo, mais de 1 milhão de alunos já foram impactados pelas suas atividades presenciais em escolas públicas e privadas do estado.

Um de seus principais programas é o Miniempresa, por meio do qual os alunos participantes se responsabilizam diretamente pela criação e gestão de uma empresa, aprendendo desde cedo a gerir um negócio

