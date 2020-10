Os dois foram presos no dia 11 de setembro na Operação Catarata, que investiga supostos desvios em contratos de assistência social no governo fluminense e na prefeitura do Rio. O Ministério Público e a Polícia Civil afirmam que o esquema pode ter desviado R$ 30 milhões dos cofres públicos entre 2013 e 2018.

Cristiane foi secretária de Envelhecimento Saudável da prefeitura do Rio e chegou a ser nomeada ministra do Trabalho no governo do ex-presidente Michel Temer, mas teve a posse suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Ela é filha do ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB e delator do mensalão.

Os desembargadores também mandaram soltar o empresário Flavio Chadud, dono da empresa Servlog, acusado de pagar propina a Fernandes e Cristiane em troca de contratos com o governo do Estado e a prefeitura do Rio na época em que eles eram secretários.