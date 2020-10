Brasileiros são presos em Portugal com mais de 170 quilos de cocaína transportados em um jatinho

A polícia de Portugal prendeu três brasileiros e dois portugueses que transportaram mais de 170 quilos de cocaína do Brasil até Lisboa em um jatinho.

Os traficantes, detidos no aeroporto da capital portuguesa, estavam disfarçados de viajantes executivos e já teriam realizado várias vezes o mesmo roteiro, partindo do Brasil em direção a Portugal com carregamentos de drogas, conforme a polícia.

As prisões ocorreram no início deste mês, mas só foram divulgadas nesta semana. A ação faz parte da operação batizada de White Wing (asa branca, em português).

Conforme informações publicadas na imprensa portuguesa, a quadrilha adquiriu a aeronave em 2017 por R$ 2,5 milhões de reais. O avião, registrado em Belo Horizonte (MG), foi apreendido.