Por Flavio Pereira | 19 de dezembro de 2024

Vereadora será diplomada nesta quinta-feira juntamente com o prefeito, a vice e os demais 34 vereadores em Porto Alegre. (Foto: Divulgação)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O juiz Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, da 60ª Zona Eleitoral de Porto Alegre, julgou improcedente e rejeitou o pedido de cassação da vereadora reeleita na Capital gaúcha Comandante Nádia (PL), em primeira instância.

A parlamentar será diplomada nesta quinta-feira, junto ao prefeito, à vice e aos demais 34 vereadores. A decisão do juiz Roberto Behrensdorf Gomes da Silva acolheu parecer do Ministério Publico Eleitoral e julgou improcedente a ação de investigação judicial eleitoral (Aije) movida pelo PSOL e pelo vereador Roberto Robaina, que acusam Nádia de participar de evento de inauguração de obra pública, algo expressamente vedado pela legislação eleitoral.

A defesa sustentou que o comparecimento se limitou, única e exclusivamente, à cerimônia de entrega de câmaras corporais e de armas não letais à Brigada Militar, em decorrência da sua atuação parlamentar na área da segurança pública. Disse ainda que, logo após a entrega dos equipamentos, Nádia teria se retirado do local, não tendo acompanhado o descerramento da placa.

A vereadora Comandante Nadia foi indicada pelo seu partido,o PL, para presidir a Câmara de Vereadores, dentro do acordo firmado com as maiores bancadas no Legislativo.

