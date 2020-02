Celebridades Kelly Key exibe decote poderoso em look pré-carnaval

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2020

Kelly Key também entrou no clima da folia. Foto: Reprodução/Instagram Kelly Key também entrou no clima da folia. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Kelly Key também entrou no clima do pré-carnaval e avisou nas redes sociais que ia curtir o Bloco Califórnia, sábado (15), em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.

Em uma imagem compartilhada em seu Instagram, a cantora mostrou o look decotado cheio de pedras escolhido para curtir a folia e deixou seus seguidores babando. “Deusa é pouco”, disse um. “Uau, estou chocada”, acrescentou outra seguidora.

Na legenda, ela colocou um trecho de um funk de Thiaguinho MT, Mila e JS O Mão de Ouro. ”Cabelo ok, sobrancelha ok, maquiagem ok, a unha tá ok, Brota no bailão, pro desespero do seu ex”.

