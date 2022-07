Cláudio Humberto Lacração segue cometendo crimes impunemente

Por Redação O Sul | 26 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Grana é a solução. (Foto: Enio/Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A legislação é clara ao proibir discriminação e preconceito por raça, cor, etnia, religião etc, prevendo de dois a cinco anos de prisão a quem comete o crime. Ambiente lacratório e precedentes impunes levaram a Ânima Educação a abrir processo para contratação de novos professores com apenas dois pré-requisitos: título de mestre e cor preta declarada, excluindo sumariamente brancos, asiáticos e indígenas, por exemplo.

Escrito em português

O Art 4º da Lei 7.716/89 é específico ao citar pena de reclusão para quem “negar ou obstar emprego em empresa privada” pela cor da pele.

Preferência pode

“O crime ocorre quando, em vez de estipular preferência, excluem-se, currículos de candidatos pela cor”, informa o criminalista Danillo Souza.

Não é assim

Agora a caminho do brejo, a Magazine Luiza também adotou a prática discriminadora de recrutar trainees de uma cor para “corrigir” a História.

Surfando na lacração

Analista de Diversidade e Inclusão da Ânima Educação, Luiz Carneiro diz que “iniciativas como essa, têm sido cada vez mais prioritárias”.

Retorno de Arruda leva desespero a partidos no DF

O retorno do ex-governador José Roberto Arruda (PL) à disputa por vaga de deputado federal desestabilizou os planos de outros partidos no DF. A expectativa é que ele se eleja como em 2002, quando recebeu a maior votação proporcional do País. Um dos mais atingidos na desarrumação é o União Brasil, que entregou boa parte das vagas de sua nominata ao senador Reguffe, que, além de levar nomes de pouca expressão à legenda, não consegue dar segurança de que será mesmo candidato.

Amor recíproco

Enquanto Reguffe não bate o martelo sobre sua própria candidatura, o partido segue desconfiado que ele vai “roer a corda” na hora agá.

Carvalho vazou

O ex-DEM pode sofre baixas pela dúvida de alcançar coeficiente eleitoral suficiente, como os ex-deputados Augusto de Carvalho e Eliana Pedrosa.

Eliana esmorece

Além de desarrumar partidos rivais, Arruda pode inviabilizar candidaturas a deputado dos ex-governadores Agnelo Queiroz (PT) Rollemberg (PSB).

Virou descalabro

Primeiro, a Justiça tacha Adélio dos Santos de “inimputável” por alegada maluquice. Agora, apenas 4 anos após a facada em Bolsonaro, ordena perícia que pode degenerar em sua soltura. Um prêmio, por assim dizer.

Codevasf é do MDB

A cobertura infanto-juvenil, em Brasília, atribui ao Centrão o controle da Codevasf, investigada pelo Ministério da Controladoria Geral da União (CGU) e Polícia Federal. Mas quem controla essa empresa pública é o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE). Ele não é do Centrão.

Xingar não basta

A Procuradoria Geral da República mandou para a cesta do lixo pedidos de “indiciamento” do presidente e de ministros que mais se situavam nos campos do insulto e da lacração do que de fatos comprovados.

Cocar na cabeça

Índios canadenses colocaram um cocar no papa Francisco, depois que ele pediu desculpas pelas atrocidades da Igreja. No Brasil, os políticos não têm a mesma coragem do Sumo Pontífice. Acham que isso dá azar.

Um sol para cada

A geração de energia fotovoltaica (solar) segue em disparada no Brasil, superando termelétricas a gás e biomassa ao atingir 16,4 gigawatts. Fica atrás apenas da geração hídrica (109,5 GW) e eólica (21,9 GW).

Outros tempos

Viralizou vídeo do deputado Rodrigo Valadares (UB-SE) comparando artistas em campanhas antigas contra drogas e a fala atual de Anitta. “Onde nós nos perdemos como sociedade?”, indaga, retoricamente.

Eufemismo aéreo

A Latam virou motivo de deboche em voo SP-BSB ao anunciar o início do “serviço de alimentação” para os passageiros e passar com carrinho oferecendo apenas água, sem gelo, dois biscoitos e café solúvel.

Prazo acaba dia 5

Partidos e federações políticas têm até o dia 5 para realizar convenções e definir candidatos a presidente da República e vice, governador e vice, senador e suplentes, e deputados federal, estadual e distrital.

Pensando bem…

…pisotear a bandeira tá liberado, não pode é exibi-la com orgulho.

PODER SEM PUDOR

Grana é a solução

Ao assumir o governo de Minas Gerais, em 1947, Milton Campos soube pelo seu chefe de gabinete que os funcionários estaduais em Juiz de Fora decretaram greve, reclamando de salários em atraso, e até ameaçavam destruir as repartições. O assessor queria instruções: “Devemos enviar um vagão cheio de soldados, governador?” Milton Campos respondeu: “Em vez de soldados, vamos mandar um vagão com dinheiro.”

(Com a colaboração de André Brito e Tiago Vasconcelos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto