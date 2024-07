Porto Alegre Largo Glênio Peres, em Porto Alegre, terá Feirão de Empregos

Por Redação O Sul | 1 de julho de 2024

O evento terá cerca de 3 mil vagas e uma programação que inclui palestras de capacitação, apoio e orientação para organização de currículos Foto: EBC (Foto: EBC) Foto: EBC

A prefeitura realiza o Feirão de Empregos nesta quarta-feira (03), e quinta-feira (04), no Largo Glênio Peres, em Porto Alegre. O evento terá cerca de 3 mil vagas e uma programação que inclui palestras de capacitação, apoio e orientação para organização de currículos, entre outros serviços.

A maioria das oportunidades será para contratação via CLT, mas há posições também para estágio e menor aprendiz. Pessoas com Deficiência (PcD) terão vagas disponíveis. A estrutura no Largo Glênio Peres terá três tendas, com atendimento ao público entre as 9h e 16h. Mais de 40 empresas parceiras farão as entrevistas no local.

Entre os parceiros estão PUC Carreiras, Defensoria Pública, OIM (Organização Internacional para as Migrações), Banco do Empreendedor, CIEE-RS, Senac, SenacTech, Unisenac, Sebrae, Instituto Mix, Karreiras.com, Sindilojas-POA e CDL-POA.

Feirão de Empregos

Data – 3 e 4 de julho

Local – Largo Glênio Peres

Horário – das 9h às 16h

2024-07-01