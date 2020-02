Colunistas Lasier Martins: “De volta, o debate da Lei Kandir”.

Por Flavio Pereira | 20 de fevereiro de 2020

Senador Lasier Martins. (Foto: Roque de Sá/Agência Senado)

O senador Lasier Matins (Podemos), vice-presidente do Senado, e leitor atento desta coluna, encaminha uma informação que atualiza o comentário aqui feito ontem sobre as articulações em torno da Lei Kandir.

Lasier quer continuar a luta

O senador gaúcho relata à coluna: “Prezado Flavio. Fiz parte da comissão mista sobre a Lei Kandir há dois anos e aprofundamos o estudo sobre as causas do não-ressarcimento, principalmente pela falta de regulamentação da lei a partir de 2003. Foi um descuido do Parlamento, que não se justifica.

Mas não afasto a conveniência de continuar a luta, como está propondo a assembleia legislativa do estado e com o valioso esforço do senador Pedro Simon. Já comuniquei ao presidente da assembleia, Ernani Polo, que desejo me juntar a esse esforço.

O Rio Grande do Sul está no quarto lugar na lista de credores da Lei Kandir, atrás do Pará, Minas Gerais e Mato Grosso, mas sem luta jamais conseguiremos um ressarcimento por mínimo que seja.”

Vice de Marchezan poderá ser do PSL

As articulações para a disputa eleitoral na capital gaúcha seguem com intensidade. O PSL não vai lançar candidatura própria,e deverá apoiar a reeleição do prefeito Marchezan Júnior. O PSL poderá inclusive, indicar o vice de Marchezan. O acordo aconteceu ontem em Brasília, em encontro de Marchezan com a presença do vice-presidente nacional da sigla, Antônio Eduardo Rueda, e do presidente estadual, deputado federal Nereu Crispim

Osmar Terra, Líder do governo

Dentro das articulações entre o presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Osmar Terra, conforme esta coluna já sinalizou, caberá ao ex-ministro um espaço maior para articulação politica no Congresso. Com a indicação de Osmar Terra como Lider do Governo, ele substitui ao deputad Major Vitor Hugo (PSL-GO). Agora, os três líderes do governo no Congresso serão do MDB: o senador Eduardo Gomes (MDB-TO) é líder do governo no Congresso e o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) é líder do governo no Senado.

Maia e Alcolumbre irritados com general Heleno

Os presidentes da Câmara Rodrigo Maia, e do Senador Davi Alcolumbre, estão irritados com o teor de uma conversa do general Augusto Heleno, ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional). Na conversa, Heleno acusou o congresso de chantagear o governo.

