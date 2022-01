Mas, de acordo com médicos de ouvido, nariz e garganta, a lavagem nasal, que remonta a milhares de anos às tradições médicas ayurvédicas da Índia, é um exemplo incomum de uma prática que é ao mesmo tempo antiga, mas moderna e baseada em evidências. E é seguro e barato de fazer.

Tem um “nível muito, muito alto de evidência de estudo controlado randomizado, que mostra que funciona e ajuda”, disse Zara Patel, professora associada de otorrinolaringologia da Escola de Medicina da Universidade de Stanford. Veja perguntas e respostas acerca da prática.

Benefícios

Quando você inspira, o muco em seu nariz retém todos os tipos de partículas indesejáveis do ar, como vírus, bactérias, alérgenos e poluentes, explica Rakesh Chandra, professor de otorrinolaringologia do Centro Médico da Universidade Vanderbilt. Pêlos microscópicos no nariz varrem essas partículas presas, com o muco, para a garganta, para que possam ser engolidas e amplamente neutralizadas pelo intestino.

Esse sistema de filtragem geralmente funciona bem, mas às vezes as pessoas “reagem a essas coisas que ficam presas no muco”, levando à inflamação que pode causar sintomas como congestão, pressão e dor, disse Chandra.

Ajuda em doenças

Em 2021, uma equipe internacional de especialistas publicou um estudo sobre a melhor forma de lidar com problemas comuns de sinusite, como inflamação crônica das passagens nasais e sinusais que podem causar corrimento, congestão, olfato prejudicado e pressão ou dor facial. Eles concluíram, com base nas melhores, ainda que limitadas, evidências, que a lavagem regular com água salgada era um dos tratamentos mais eficazes.

Outros pequenos estudos sugeriram que as lavagens com água salgada podem ajudar com sintomas de alergia sazonal ou ambiental, como congestão, coriza, coceira e espirros.

E há alguma evidência de que a lavagem pode ajudar a aliviar os sintomas de infecções respiratórias agudas, como as causadas por vírus comuns de resfriado ou gripe, embora haja menos pesquisas sobre esse uso.

Um dos maiores estudos até hoje, publicado em 2008, foi realizado em cerca de 400 crianças de 6 a 10 anos resfriadas ou gripadas na República Tcheca. Entre as que usaram água salgada várias vezes ao dia, seus sintomas desapareceram mais rapidamente, e elas eram menos propensas a usar medicamentos para febre, descongestionantes ou antibióticos, ou a faltar à escola, do que as crianças que não fizeram o enxágue.

Patel disse que o enxágue também pode ajudar a limpar as partículas finas da fumaça dos incêndios florestais, que podem irritar a região.

Embora a evidência de que o enxágue ajude com vários problemas nasais não seja de total consenso, os especialistas dizem que há poucas desvantagens em experimentá-lo.

Para pessoas com inflamação crônica dos seios nasais, Patel recomenda enxaguar duas vezes por dia — de manhã e à noite. Para aqueles com sintomas mais leves, a lavagem diária pode ser suficiente.

“Fazer isso de forma regular e preventiva é muito melhor para manter a inflamação sob controle do que tentar recuperar o atraso quando a inflamação já estiver instalada”, explicou.

Enxague correto

Primeiro, escolha seu aparelho de enxágue. A lota é apenas um dos vários dispositivos projetados para enxaguar o nariz. Patel prefere uma garrafa plástica mais simples porque é fácil de usar e oferece um pouco mais de pressão do que a lota.

Dispositivos de irrigação motorizados não são necessariamente mais eficazes, além de serem mais caros e mais difíceis de limpar, disse Patel.

Em seguida, prepare sua solução de água salgada. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças recomendam a compra de água destilada ou estéril ou o uso de água da torneira que foi fervida por pelo menos um minuto e depois resfriada.

Em seguida, adicione o sal. É mais fácil usar pacotes de sal vendidos na farmácia na forma de uma mistura de pó seco, mas você pode facilmente fazer sua própria solução de sal usando sal em conserva (não use sal de cozinha, que tem muitos aditivos).

Para enxaguar o nariz, fique de pé sobre a pia ou no chuveiro, incline-se para a frente e incline a cabeça para um lado. Enquanto respira pela boca, esguiche suavemente ou despeje a solução na narina superior, deixando-a escorrer pela narina inferior. Uma parte pode correr em sua boca. Repita do outro lado.

Você pode levar um tempo para se acostumar com a técnica, e pode até parecer desconfortável ou queimar no início. Mas qualquer desconforto deve diminuir com o tempo.

Depois de enxaguar, limpe o dispositivo com água e sabão ou de acordo com as instruções do fabricante.