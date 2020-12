Rio Grande do Sul Leany Lemos assume a presidência do BRDE

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Leany é a primeira mulher a assumir o cargo em toda a história do banco. (Foto: Itamar Aguiar/ Palácio Piratini)

Como representante do Rio Grande do Sul na direção do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Leany Lemos tornou-se, na sexta-feira (4), a primeira mulher a assumir a presidência na história da instituição. A partir do rodízio estabelecido entre os três Estados do Sul e acionistas do banco, a posse ocorreu em ato no Palácio Piratini, sede do governo gaúcho, na presença do governador Eduardo Leite.

“Como 16º banco do país em tamanho de carteira, e oferecendo cerca de R$ 3 bilhões de crédito ao ano, o BRDE tem uma potência que permite liderar fortemente as ações de fomento ao desenvolvimento econômico e social na região onde atua. E diante do momento de maior desafio para a economia que estamos passando, essa parceria torna-se ainda mais relevante”, destacou Leany durante o evento on-line.

O governador destacou a contribuição de Leany Lemos como secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag) e, mais recentemente, nas ações de combate à Covid-19: “Neste processo de pandemia, pudemos contar contigo na liderança de um Comitê de Dados, que organizou as estatísticas e indicadores que nos permitiu tomar decisões muito seguras. Foi observando e acompanhando teu trabalho que me senti muito tranquilo em poder fazer esse convite e, mais do que isso, observando tua vontade e disposição para o trabalho. Neste momento de pandemia, o BRDE tem papel ainda mais importante para que possamos movimentar a economia e gerar empregos, além de dar suporte aos municípios e amparo aqueles que sofrem as consequências do coronavírus. Que bom estarmos aqui celebrando a posse da primeira mulher diretora-presidente do BRDE”.

Uma das principais metas da nova presidente está em acelerar a busca por novas fontes de recursos e, assim, ampliar a oferta de crédito, especialmente em razão das novas demandas impostas pela pandemia. “Será preciso dar apoio aos médios e pequenos e fortalecer o microcrédito para empreendedores, produto ofertado por diversas instituições no país”, explicou Leany.

A nova presidente do BRDE entende que o banco precisará ampliar as parcerias com os municípios, que atualmente respondem por apenas 2% da carteira. “São os prestadores finais de serviços públicos mais básicos, como saneamento e infraestrutura básica. Atendê-los não só na oferta de crédito, mas eventualmente em apoio a projetos, para que suas políticas públicas de desenvolvimento também possam ser executadas com sucesso”, disse.

Leany considera importante a instituição aprofundar os processos de modernização e inovação, adotando novos produtos, ferramentas tecnológicas, mudanças organizacionais e proximidade com o ecossistema de inovação dos Estados. Em sua manifestação, destacou a solidez do BRDE no aspecto financeiro e patrimonial, apresentando diferentes indicadores positivos, entre eles baixa inadimplência e liquidez. Ela observou ainda o trabalho da direção anterior, que nos últimos anos imprimiu mudanças importantes, com diversificação de funding (captação de recursos para investimento), o que permitiu um desempenho ainda melhor. “Mérito de uma direção madura e experiente, com visão de futuro, inovação e sustentabilidade”, afirmou.

Noronha seguirá atuando no BRDE como diretor de Planejamento, área que já era de sua responsabilidade nos últimos anos. Representantes de demais Poderes e órgãos de Estado, parlamentares, lideranças empresariais e de entidades de classe acompanharam o evento.

Quem é

Leany Barreiro de Souza Lemos comandou, até o mês de junho, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão do Rio Grande do Sul, onde atuou diretamente na aprovação do Reforma RS, conjunto de projetos que resultou em uma mudança estrutural nas carreiras do funcionalismo e que já vem apresentando resultados fiscais ao conter o crescimento das despesas de pessoal. Foi a primeira mulher a ocupar o cargo em mais de 50 anos de existência da pasta. Ao deixar o Planejamento, Leany Lemos foi indicada pelo governador Eduardo Leite para ocupar a presidência do BRDE. Será também a primeira mulher a ocupar o posto.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul