Por Redação O Sul | 21 de Maio de 2020

Lateral do Grêmio contraiu um novo problema no joelho direito Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Após o diagnostico de um novo problema no joelho direito, o lateral do Grêmio Leonardo Gomes realiza, na manhã desta quinta-feira (21), o procedimento para correção de uma fratura patelar no joelho direito. A previsão de retorno ao trabalho de fisioterapia está prevista para ocorrer após 15 dias.

A nova intervenção cirúrgica ocorre após o jogador apresentar dores, durante a recuperação de uma lesão grave no mesmo joelho. O problema de Leonardo foi contraído ainda no passado, na Copa do Brasil, na partida contra o Athletico-PR. Na ocasião, o jogador sofreu uma entorse e posteriormente, com a análise dos exames de imagem foi diagnosticada o grau da lesão. O lateral-direito teve constatado um rompimento no ligamento cruzado posterior do joelho direito. Posteriormente, foi submetido a uma cirurgia para a reconstituição do ligamento.

Conforme o diretor médico do clube, Ciro Simoni, trata-se de um procedimento mais simples e a expectativa é que o lateral possa voltar ao trabalho de fisioterapia 15 dias depois desta nova cirurgia.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

