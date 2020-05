Grêmio Jogadores do Grêmio tem treino com bola e conclusões a gol

Por Redação O Sul | 21 de Maio de 2020

Foto: (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

A quinta-feira (21) marcou o primeiro trabalho com bola da semana no Grêmio. Após dias de atividades físicas, os jogadores dos grupos do turno da manhã já realizaram treinos com conclusões a gol, sob orientação do auxiliar técnico Alexandre Mendes.

No gramado do CT Luiz Carbalho, os goleiros Brenno e Vanderlei defenderam, cada um, uma meta, que foram dispostas lado a lado em uma das linhas de fundo. Enquanto isso, os atletas se dividiram em dois pequenos grupos de três, um atacando pelo lado esquerdo e outro pelo direito, respeitando a regra de distanciamento.

Na atividade, para chegar à entrada da grande área e arrematar, o jogador devia superar obstáculos montados pela preparação física, com bolas e pequenas barreiras. Depois de passar pelo circuito, o atleta concluía duas vezes, uma com cada pé.

A mesma programação de atividades segue à tarde com mais três grupos de jogadores.

