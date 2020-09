Esporte Libertadores: Internacional x América de Cali; acompanhe

Por Redação O Sul | 16 de setembro de 2020

Abel Hernández marcou dois no primeiro tempo, um deles antes de completar 1 minuto de jogo. Foto: Ricardo Duarte/Internacional Abel Hernández marcou dois no primeiro tempo, um deles antes de completar 1 minuto de jogo. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Internacional enfrenta nesta quarta-feira (16) o América de Cali, da Colômbia, no Beira-Rio, em partida iniciada às 19h15min no Beira-Rio, no retorno da Libertadores da América, após seis meses paralisada. A equipe colorada é líder do grupo E da Libertadores. São dois jogos, um empate e uma vitória. O primeiro tempo terminou com o Inter vencendo por 3 a 1, gols de Abel Hernández, marcados aos 43 segundos do primeiro tempo e novamente aos 32 minutos; por Boschilia, aos 18 minutos; e por Vergara, aos 27 minutos, para os colombianos.

A campanha colorada iniciou na fase preliminar da competição. Eliminou Universidad de Chile e Tolima (Colômbia). Já na fase de grupos, o Inter venceu Universidad Católica, também do Chile, e empatou com o Grêmio. A equipe ainda não sofreu gols na competição continental.

O Inter soma os mesmos quatro pontos do Grêmio, mas lidera o grupo por ter saldo de gols superior ao do rival, enquanto o América de Cali ocupa o terceiro lugar, com três pontos.

Será o quinto duelo entre as equipes na Libertadores. Foram três empates e uma vitória dos colombianos, por 4 a 2, em 1993.

Internacional – Técnico Eduardo Coudet

Marcelo Lomba, Rodrigo Moledo, Zé Gabriel, Uendel, Lindoso, Saravia, Patrick, Boschilia, Nonato, Abel Hernández, Thiago Galhardo.

América de Cali – Técnico J. Cruz Real

Chaux, Cegovia, Torres, Velasco, Ureña, Paz, Sierra, Carrascal, Vergara, Pérez, Ramos.

Arbitragem

A arbitragem ficará por conta do argentino Facundo Tello, auxiliado pelos compatriotas Gabriel Chade e Facundo Rodríguez.

