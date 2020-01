Porto Alegre Licitação para instalação das placas de rua tem vencedor

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2020

Mais de 82 mil placas da Capital serão substituídas. Foto: Alex Rocha/PMPA Mais de 82 mil placas da Capital serão substituídas. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

Porto Alegre começará a receber as primeiras novas placas de rua até o final do primeiro semestre deste ano. A licitação que prevê a instalação, conservação e manutenção das mais de 82 mil placas teve o resultado publicado nesta quinta-feira (30), no Dopa (Diário Oficial de Porto Alegre). A empresa Imobi venceu o certame licitatório e fará a gestão do mobiliário urbano durante os próximos 20 anos. Esta é a segunda concessão da área concluída pelo governo. No começo de janeiro, a prefeitura assinou contrato com a empresa Brasil Outdoor para a instalação de 168 relógios de rua que também começarão a ser vistos no final de junho.

A Imobi apresentou uma proposta comercial de R$ 18 milhões, valor que representa mais do que o dobro dos R$ 8,9 milhões exigidos no edital. “A exemplo da concessão dos relógios, tivemos na licitação das placas uma oferta de outorga bem além da proposta no edital, o que demonstra o interesse do mercado nas concessões em Porto Alegre. Os dois contratos possibilitarão o ingresso de aproximadamente R$ 100 milhões aos cofres da prefeitura ao longo dos próximos 20 anos, além de oferecer melhores serviços à população”, ressalta o secretário municipal de Parcerias Estratégicas,Thiago Ribeiro.

A partir do início do contrato, a empresa terá 24 meses para instalar os 4.412 conjuntos que terão estrutura própria e que terão os espaços para a exploração publicitária. Os outros 36.827 que utilizarão estruturas de casas e postes deverão ser completamente instalados em 36 meses. O investimento previsto com as novas estruturas é de R$ 9,4 milhões.

Formato

Todas as placas terão nome completo e uma breve descrição da origem do nome. Ainda trarão o código de endereçamento postal (CEP) , a numeração da quadra e o nome como a via é popularmente conhecida.

Voltar Todas de Porto Alegre

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário