Economia LIDE SC e RS anunciam temas prioritários e novidades para 2025

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2025

Sustentabilidade, cidades inteligentes e inovação são os destaques da agenda do ano. Foto: Divulgação

O Sistema LIDE Santa Catarina e Rio Grande do Sul, braço regional da maior organização de líderes empresariais da América Latina, inicia 2025 com uma agenda robusta, alinhada às transformações globais e regionais. Neste ano, o calendário contará com mais de 100 eventos, incluindo fóruns temáticos, visitas técnicas, missões corporativas e encontros exclusivos, conectando líderes empresariais, autoridades e investidores em debates estratégicos e ações transformadoras.

Temas estratégicos: sustentabilidade e futuro

Entre os destaques da agenda está a COP30, que ocorrerá em novembro, em Belém, no Pará. O evento será o maior fórum global sobre mudanças climáticas, reunindo representantes de mais de 190 países.

“A sustentabilidade é mais que uma prioridade para o LIDE, é parte do nosso propósito. Queremos engajar as lideranças empresariais do Sul para promover ações concretas que ajudem a construir um futuro sustentável,” afirma Delton Batista, presidente do LIDE SC e RS.

Além disso, o tema “Cidades Inteligentes” terá espaço de destaque com a participação de líderes, empresas e universidades em busca de soluções tecnológicas para a gestão urbana. “Estamos em um momento crucial para transformar as cidades em lugares mais inovadores, eficientes e conectados às reais necessidades da população,” complementa Batista.

Inovação corporativa como propulsora de negócios

A inovação será uma das grandes prioridades em 2025. O Painel LIDE Inovação Aberta, previsto para o South Summit Brazil em Porto Alegre, será um dos marcos do ano, conectando startups, grandes empresas e investidores em um dos maiores eventos de tecnologia e negócios do mundo.

“Acreditamos que a inovação é o motor do desenvolvimento econômico. Nosso papel é criar conexões que incentivem a competitividade e a transformação digital das empresas,” destaca Delton.

Novidades e expansão de verticais

Entre as novidades de 2025, o Sistema LIDE SC e RS anuncia três novas verticais: Logística, Valor de Marca e Venture Capital, que irão explorar temas estratégicos para o mercado com trilhas temáticas e eventos dedicados.

No LIDE Mulher, a corrida “Run Mulher” será lançada em Florianópolis, no Dia Internacional da Mulher, como uma ação voltada para saúde, bem-estar e engajamento de líderes femininas em iniciativas inovadoras.

Comunicação e conexões globais

A comunicação estratégica continuará a ser uma das fortalezas do LIDE SC e RS em 2025, com iniciativas como o podcast CreSCe e o programa LIDE Talks SBT – Liderança para o Futuro, que estreará sua temporada no Rio Grande do Sul. Conexões internacionais também serão promovidas em fóruns globais organizados em Nova York, Dubai, Milão e Londres, ampliando o impacto e o alcance das discussões iniciadas regionalmente.

“Com essa agenda diversificada e de alto impacto, reforçamos nosso compromisso com a transformação sustentável, a inovação e a competitividade empresarial em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul,” conclui Delton Batista.

Sobre o LIDE

Fundado em 2003, o LIDE – Grupo de Líderes Empresariais é uma organização global que reúne executivos e empresas comprometidos com o fortalecimento da livre iniciativa e do desenvolvimento econômico e social. Presente em cinco continentes, promove princípios éticos de governança e atua em diversas frentes para fomentar uma sociedade ética, desenvolvida e competitiva. O LIDE Santa Catarina já conta com mais de 100 empresas filiadas e realiza eventos voltados a temas estratégicos para o estado, promovendo novas ideias e fortalecendo o networking entre lideranças locais e regionais. Podem integrar o LIDE empresas brasileiras e multinacionais com faturamento a partir de R$200 milhões anuais, que tenham compromisso com a governança corporativa, sustentabilidade e responsabilidade social.

https://www.osul.com.br/lide-sc-e-rs-anunciam-temas-prioritarios-e-novidades-para-2025/

2025-01-10