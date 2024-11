Colunistas Lideranças do PL gaúcho mandam recado ao ex-presidente: “Bolsonaro, estamos contigo”

Por Flavio Pereira | 23 de novembro de 2024

Líderes do PL do Rio Grande do Sul manifestaram ontem solidariedade pública ao ex-presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Divulgação)

Era para ser apenas um encontro de acolhida e orientação dos prefeitos, vices e vereadores eleitos, mas o PL transformou o evento de ontem no Hotel Embaixador, em Porto Alegre, numa reunião para deixar clara a solidariedade ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Sob a liderança dos deputados federais Giovani Cherini, presidente estadual, e Zucco, presidente do PL em Porto Alegre, cerca de 500 pessoas participaram da reunião organizada pelo PL gaúcho para receber os prefeitos, vices e vereadores eleitos no pleito de outubro. O encontro serviu para os líderes do PL demonstrarem sua solidariedade ao ex-presidente Jair Bolsonaro, indiciado em um polêmico inquérito conduzido pela Polícia Federal para apurar mentores de um suposto golpe de Estado no Brasil.

No Fórum dos BRICs em Moscou, Ronaldo Nogueira denuncia perseguição a minorias religiosas

Ao participar na Duma, o Parlamento Russo, com representantes da Rússia, Brasil, China, Paquistão, Egito, Angola, Uganda, Etiópia e Congo, no Fórum sobre valores tradicionais do BRICs, o ex-ministro do Trabalho e atual deputado federal Ronaldo Nogueira (Republicanos) descreveu o encontro como um espaço de participação de parlamentares e líderes do setor cultural, religioso, de negócios e delegações de outros países da Ásia, África, Índia, Oriente Médio e leste Europeu onde foram debatidos em três mesas temáticas valores tradicionais, cultura, família, liberdade religiosa, ajuda humanitária e empreendedorismo.

Após destacar os avanços na geração de empregos, com a Modernização Trabalhista e os avanços sociais e civilizatórios com a Constituição de 1988; Lei Maria da Penha; Pensão Alimentícia, Código de Defesa do Consumidor; PROUNI – Programa Universidade para todos; FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; PIS – Programa de Integração Social e Bolsa Família, Ronaldo Nogueira deu ênfase à denúncia de que, “em muitos países no mundo, Cristãos e outras minorias religiosas são duramente perseguidos. Também destaquei sobre a singularidade do ser humano, suas liberdades individuais e sobre a necessidade da liberdade de culto com direitos iguais para minorias religiosas.”

Leonardo Lamachia é reeleito para comandar a OAB, com maior votação da história

Leonardo Lamachia foi reeleito à presidência da seccional do Rio Grande do Sul da Ordem dos Advogados do Brasil, com a maior votação da história da entidade. A Chapa 1 — OAB Mais foi a preferência de 38.070 advogados, enquanto Chapa 2 — Muda OAB, liderada por Paulo Torelly, foi a escolha de 11.439. Lamachia teve 77% dos votos e continuará à frente da OAB gaúcha, em uma chapa formada em sua maioria por mulheres. O grupo tem Claridê Chitolina Taffarel como vice-presidente, Ana Lúcia Kaercher Piccoli como secretária-geral e Regina Pereira Soares como secretária-geral adjunta. Jorge Fara é o diretor-tesoureiro.

Senadora Tereza Cristina quer esclarecer boicote da França ao agronegócio brasileiro

A senadora e ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina (PP-MS) anunciou que protocolou no Senado, convite ao embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, para que ele esclareça sobre os boicotes de gigantes companhias francesas ao agronegócio brasileiro. Ela quer que se esclareça “essa ameaça de boicote, totalmente descabida, à carne do Brasil e do Mercosul pelo Carrefour francês”.

Governo Federal destina R$ 703 milhões para coleta e tratamento de resíduos sólidos no Novo PAC Seleções

A propósito das notícias sobre ações de apoio do Governo Federal no tratamento de resíduos sólidos pelos municípios, esta coluna recebeu da Casa Civil da presidência da República a seguinte nota:

“O Governo Federal destinou R$ 703 milhões para melhorar a qualidade do serviço de coleta e tratamento de resíduos sólidos em 442 municípios espalhados pelo Brasil. No Rio Grande do Sul, 43 municípios serão beneficiados. As cidades beneficiadas foram escolhidas dentro do Novo PAC Seleções, na modalidade Resíduos Sólidos, a partir de critérios previamente divulgados em edital. O anúncio foi feito durante o G20 Social, no Rio de Janeiro, com a presença de gestores de cidades de todo o mundo. O total disponibilizado é de recursos do Orçamento Geral da União (OGU) e financiamentos. A expectativa é gerar mais de 33 mil empregos diretos e indiretos.

As propostas envolvem coleta seletiva, execução de obras civis, aquisição de veículos e equipamentos, tratamento de resíduos sólidos urbanos e ações para a disposição final de rejeitos em aterros sanitários. Os trabalhos vão mobilizar 76 cooperativas ou associações de catadoras e catadores.

Esta foi a última lista da primeira etapa do Novo PAC Seleções, processo que viabilizou mais de R$ 65 bilhões para obras em diversas frentes, como abastecimento de água – rural e urbano, esgotamento sanitário, urbanização de frotas, mobilidade urbana e regularização fundiária.

Os projetos selecionados se somam às obras já anunciadas pelo Governo Federal, em agosto de 2023, quando foi lançado o Novo PAC. O programa está consolidado como uma forte parceria entre Governo Federal e setor privado, estados, municípios e movimentos sociais, para gerar emprego e renda, e reduzir desigualdades sociais e regionais e tem investimento total de R$ 1,8 trilhão.”

