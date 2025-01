Política Lideranças do PT ignoram posse de prefeita da 2ª maior cidade governada pelo partido

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2025

Marília Campos assumiu segundo mandato em Contagem (MG). (Foto: Janine Moraes/Prefeitura de Contagem)

A prefeita de Contagem (MG), Marília Campos, tomou posse de seu segundo mandato no último dia primeiro sem a presença de lideranças do PT, apesar de comandar a segunda maior cidade governada pelo partido no País. A cerimônia foi marcada pela ausência dos principais caciques da sigla em Minas Gerais, à exemplo do presidente estadual Cristiano Silveira, e de representantes da direção nacional.

Nos bastidores, articuladores correlacionam o evento às recentes críticas de Marília às decisões no estado. A prefeita questionou a escolha do PT em lançar candidatura própria nas eleições de Belo Horizonte, representada pelo deputado federal Rogério Correia e ao ser apontada como possível candidata ao governo do estado por correligionários, defendeu uma aliança com o centrão.

Marília Campos minimizou as ausências em sua posse e reiterou que o próprio Rogério Correia esteve presente, descartando uma possível correlação do fato com suas posições recentes.

A prefeita também aproveitou o momento para reiterar sua parceria com o governo federal, representado pelo presidente Lula (PT), e sua alta aprovação na cidade. Em outubro, ela foi reeleita em primeiro turno com mais de 60% dos votos.

“Este é o meu quarto mandato e eu nunca tive a presença da direção nacional ou estadual na posse, talvez por ser uma data muito festiva. Fui muito apoiada pelo PT no processo eleitoral, não sinto um desprestígio. Rogério Correia prestigiou a posse, muito em função de ser um deputado com voto na cidade. Não acho que a eleição municipal infira nessa ausência. Claro que teria ficado mais feliz se (as lideranças) tivessem vindo”, afirmou.

O presidente estadual da sigla, Cristiano Silveira, concordou com o argumento de Marília Campos e disse que a data “não ajudou muito”.

“Nossos dirigentes estiveram presentes nas campanhas da Margarida, da Marília e todos os outros candidatos, lutando pela eleição de cada um e cada uma. Agora, na posse, a data não ajuda muito, já que muitos estão viajando com a família”, pontuou Silveira.

As posições críticas de Marília Campos estão alinhadas ao deputado federal Reginaldo Lopes, que também fez críticas a Rogério Correia e é a favor de uma costura com o PSD.

No PT mineiro, contudo, há quem defenda nome próprio ao governo do estado e esteja incomodado com essas declarações públicas de apoio ao centro. Esses filiados tem em mente a deputada estadual Beatriz Cerqueira, a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, e a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão.

Com 621,8 mil habitantes, a cidade de Contagem era a maior governada pelo PT até as eleições de 2024. Com a vitória de Evandro Leitão, em Fortaleza, capital do Ceará, o município mineiro passou para a segunda posição.

