Porto Alegre Linhas de ônibus circulares terão alteração de terminal no Centro de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











De acordo com a EPTC, até domingo (18), os terminais de partida dessas quatro rotas seguirão na avenida Borges de Medeiro. Foto: Fernanda Leal/Arquivo PMPA De acordo com a EPTC, até domingo (18), os terminais de partida dessas quatro rotas seguirão na avenida Borges de Medeiro. (Foto: Fernanda Leal/Arquivo PMPA) Foto: Fernanda Leal/Arquivo PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A partir de segunda-feira (19), as linhas de ônibus C1 – Circular Centro, C2 – Circular Praça XV, C3 – Circular Urca e C5 – Circular 4° Distrito/Moinhos de Vento terão seus terminais de partida, no Centro Histórico, alterados para a lateral do Mercado Público, ao lado da Praça Parobé (veja os novos locais nos pins C2/C5 e C1/C3 na imagem ao lado). Não haverá qualquer outra alteração nas paradas das linhas citadas.

De acordo com a EPTC, até domingo (18), os terminais de partida dessas quatro rotas seguirão na avenida Borges de Medeiros, entre as avenidas Júlio de Castilhos e Mauá.

Para planejar deslocamentos e se informar sobre as linhas e itinerários do transporte público, os usuários podem utilizar o site linhas.eptc.com.br e os aplicativos 156+POA, Cittamobi, Moovit, e TRI, o app do Cartão TRI, para consultar a localização dos ônibus em tempo real, com GPS em 100% da frota.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/linhas-de-onibus-circulares-terao-alteracao-de-terminal-no-centro-de-porto-alegre/

Linhas de ônibus circulares terão alteração de terminal no Centro de Porto Alegre

2024-08-16