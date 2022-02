Porto Alegre Linhas de ônibus sem cobrador começam a circular em Porto Alegre a partir desta terça

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2022

Medida abrange inicialmente 21 linhas. Dinheiro será entregue ao motorista. (Foto: Cesar Lopes/PMPA)

Alvo de polêmica, a circulação de ônibus sem cobradores entrará em vigor no transporte público de Porto Alegre nesta terça-feira (15). O passageiro que pagar a passagem em dinheiro entregará o valor diretamente ao motorista, ao embarcar. A retirada prevê um cronograma gradual, primeiro com 12 linhas e depois com outras nove a partir do dia 17, abrangendo 21 das 271 linhas.

“A medida deve ser ampliada, chegando a 25% do sistema até o fim do ano”, informou a prefeitura. Com a redução gradual dos trabalhadores responsáveis pela catraca dos coletivos, o número de linhas sem a presença desses profissionais deve ficara ainda maior no ano que vem.

“A extinção da função deverá ocorrer até 2025, com a aposentadoria da maioria dos profissionais ou recolocação em outras funções ou atividades, com o oferecimento de cursos profissionalizantes por parte das empresas de ônibus”, ressaltou a administração municipal.

O projeto de lei que criou o Programa de Extinção Gradativa da Função de Cobrador de Ônibus na Capital foi sancionado pelo prefeito Sebastião Melo no final de novembro, dois meses depois da aprovação da proposta pela Câmara de Vereadores.

Na ocasião, ele argumentou que a iniciativa é “indispensável para possibilitar a modicidade tarifária do transporte coletivo e, a médio prazo, a própria continuidade da existência de tal serviço público”.

Destacou, ainda, que o atual contexto do transporte coletivo da Capital, “advindo do binômio alto custo operacional e tarifa arrecadada insuficiente para cobri-lo, demanda medidas e intervenção urgente do Poder Público, sob pena de inviabilidade econômica dos contratos de concessão e de formação de passivo a ser pago pelo erário no futuro próximo”.

Melo afirmou que a retirada dos cobradores contribuirá para a redução gradual dos custos da operação, o que resultará em tarifa mais barata aos passageiros.

Como funcionará

Ainda de acordo com a prefeitura, as 21 linhas escolhidas para o novo sistema apresentam contingente reduzido de passageiros transportados e de usuários que pagam a passagem em dinheiro. Outro ponto levado em conta é que os motoristas desses itinerários, em sua maioria, já haviam sido atuado como cobradores.

Os veículos serão identificados para que os passageiros saibam, antes de embarcar, que devem efetuar o pagamento na entrada, diretamente ao motorista. Os passageiros que utilizam cartão “Tri” não terão mudanças. Para esse perfil de usuário, basta colocar o cartão no validador e passar pela roleta, como é feito atualmente.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) acompanhará o início das operações sem cobradores. Também enviará ofício, nesta quinta-feira, para informar a Carris (estatal) e consórcios privados sobre a mudança.

Todos os operadores também foram notificados sobre a obrigatoriedade de divulgar os convênios com oportunidades para recolocação dos cobradores no mercado de trabalho.

15 de fevereiro

– C1 Circular Centro;

– C5 Circular 4 Distrito / Moinhos de Vento;

– 255 Caldre Fião;

– 376.2 Herdeiros / Esmeralda / A Carvalho / Alimentadora;

– A348 Alimentadora Jardim Bento Gonçalves;

– A360 Alimentadora IPE;

– 620 Iguatemi / Vila Jardim;

– 654 Educandário Petrópolis;

– 705.2 Aeroporto / Ceasa;

– 188 Assunção;

– 263.3 João Pessoa / Orfanotrófio;

– A74 Alimentadora Canta Galo / Lami / Extrema.

17 de fevereiro

– A69 Alimentadora Canta Galo/ Lami / B. Novo;

– C3 Circular Urca;

– 345 Santa Catarina;

– 473 Jardim Carvalho / Jardim do Salso;

– SD72 Santa Rosa / Anchieta Semidireto;

– SD73 Fernando Ferrari / Anchieta Semidireto;

– 251 Alpes;

– 274 Gloria / Azenha / Cascatinha;

– 274.1 Gloria / Cascatinha / Azenha.

