Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2022

O workshop é destinado a idosos, cuidadores, familiares e demais interessados pela temática do envelhecimento. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

O Distrito LD-3 do Lions Clubs International realizará um evento informativo e multidisciplinar sobre cuidados com as pessoas idosas. O encontro acontece no próximo sábado (01), das 9h às 17h, no auditório do Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul (InsCer), no campus da saúde da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS).

No “Workshop Multiplicando Cuidados aos Idosos” ocorrerão palestras com profissionais das áreas de Geriatria, Gerontologia, Nutrição, Fonoaudiologia, Farmácia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Neuropsicologia. A capacitação é destinada a idosos, cuidadores, familiares e demais interessados pela temática do

envelhecimento.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo telefone (51) 99873-6863.

