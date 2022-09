Acontece Simpósio comemora os 50 anos da Unimed Federação/RS

Com o tema “Da Metamorfose ao Metaverso: Para Onde Vamos?”, a Unimed Federação/RS realiza nesta quinta (29) e sexta-feira (30), em Gramado, o Simpósio das Unimeds do Rio Grande do Sul (SUERGS 2022).

Neste ano, o encontro, que leva à Serra Gaúcha painelistas de renome nacional, também celebra os 50 anos de fundação da Federação/RS, constituída em junho de 1972.

Coordenada pela Diretoria de Saúde e Desenvolvimento Humano da Unimed Federação/RS, as atividades têm início às 9h30min desta quinta, com a palestra “Transformação Digital e os Impactos na Saúde”, ministrada pelo co-founder da AAA Inovação, Arthur Igreja, e mediação do presidente da Unimed Central de Serviços-RS, Jorge Guilherme Robinson.

Na sequência, às 11h30min, é a vez do painel “Judicialização da Saúde Suplementar”, com a presença do desembargador do TJ/RS, Ney Wiedemann Neto, e mediação do diretor da Unimed/RS, Paulo Webster, e do assessor jurídico da Federação, Marco Tulio De Rose.

À tarde, o consultor do HSM Ricardo Vandré fala sobre “Confiança Organizacional”, tendo como mediador o vice-presidente de Relações Institucionais da Unimed/RS, Flávio Vieira. O encerramento do primeiro dia se dará com o painel “Cooperativismo e Ecossistemas de Inovação”, sob os cuidados do CEO da Medanese, Galit Zuckermann, e mediação do superintendente do Sescoop/RS, Mário de Conto.

A palestra “Brasil: Momento Atual e Perspectivas”, do filósofo, professor e colunista Fernando Schüller, mediada pelo presidente da Federasul, Anderson Trautman Cardoso, abre os trabalhos desta sexta-feira, sendo seguida pela apresentação da neurocientista e doutora em Neurofarmacologia, Carla Tieppo, e do CEO da CogniSigns, Leandro Mattos, que falarão sobre “Neurociência da Tomada de Decisão”. A mediação é do vice-presidente de Integração e Relações Estaduais da Federação/RS, Jorge Martines.

O encerramento do SUERGS, por conta do presidente da Unimed/RS, Nilson Luiz May, terá como tema “Da Antiguidade Clássica à Pós-Modernidade. Conjugação das ciências e das artes: presença do médico”, num painel que é aguardado com grande expectativa pela categoria médica, lideranças e convidados.

Na noite desta sexta, será realizado um jantar comemorativo aos 50 anos da Unimed Federação/RS, também em Gramado.

