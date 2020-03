Porto Alegre Locais públicos passam por desinfecção

Por Redação O Sul | 28 de março de 2020

Paradas de ônibus começam a ser desinfetadas a partir deste sábado. Foto: Cesar Lopes/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre recebeu o apoio de três empresas para desinfecção de locais públicos na Capital. A ação para combater a pandemia da Covid 19 (novo coronavírus) começou às 8h30 deste sábado (28). Por meio de um termo de doação de serviços, assinado com a SMSUrb (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos), a Unicontrol, a Desinservice e a Imunizadora Hoffmann irão realizar a pulverização de paradas de ônibus, sanitários públicos, unidades de saúde e outros espaços de grande circulação de pessoas.

“A união de esforços de toda sociedade vai fazer com que a gente consiga achatar esta curva de infecção pelo novo coronavírus. Agradeço a todas as empresas e todo cidadão que tem buscado formas de ajudar Porto Alegre neste momento de crise”, diz o prefeito Nelson Marchezan Júnior.

Das 8h30min às 12h, a Unicontrol executa os serviços de sanitização pelos terminais Uruguai, do INSS, Parobé e outros locais, que seguirão recebendo a limpeza nos próximos dias. Com uma equipe de duas pessoas e duas máquinas, ela atuará em dias alternados, por até dois meses, prazo estabelecido no termo de doação.

Já a Desinservice e a Imunizadora Hoffmann realizam uma ação única neste sábado, das 13h às 16h, no Largo Glênio Peres, Palácio da Polícia, hospitais e a rodoviária. Duas grandes equipes, com um caminhão para aplicação dos produtos em espaços amplos e outra com máquinas percorrem os locais.

Desde o dia 16 de março, a limpeza também está sendo realizada diariamente pelas equipes do DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) e, agora, a iniciativa privada entra para auxiliar o poder público na luta contra a Covid-19. “Neste momento de crise, vemos ações de solidariedade se repetirem em todas as áreas. As empresas que estão somando esforços às equipes do DMLU com equipamentos diferenciados para desinfetar espaços urbanos estão dando um exemplo de cidadania e amor pela nossa cidade. A eles, nosso muito obrigado!”, afirma o secretário Ramiro Rosário.

Com a orientação da SMS (Secretaria Municipal da Saúde), a SMSUrb realizará o planejamento das ações das empresas, que ficarão encarregadas, ainda, de todos os materiais, veículos, equipamentos e mão de obra necessários para os trabalhos. No processo de pulverização, as substâncias quaternário de amônia e biguanida são aplicadas no local e 15 minutos depois novamente.

“Sempre trabalhamos junto ao poder público e, estando na linha de frente nesse processo de sanitização, temos a obrigação de contribuir. Nosso objetivo é ajudar para que o vírus seja eliminado o mais rápido possível do nosso Estado, preservando vidas e possibilitando que, em breve, todos se recuperem também dos impactos financeiros”, diz o sócio-diretor da Unicontrol,de Canoas, Thiago Eichenberg.

“Idealizamos a parceria deste serviço entre a Desinservice, de Santa Maria, e a Imunizadora Hoffmann, de Igrejinha, em prol da saúde pública da Capital do nosso Estado, que tem sido a cidade mais afetada pelo coronavírus. Sabemos da importância da sanitização das vias públicas e nossa ideia foi trazer todos os benefícios deste serviço para o Município”, fala Jefferson Hoffmann, diretor da Desinservice.

Cronograma da Unicontrol:

Dia 28/03 – das 8h30 às 12h – início nos terminais listados abaixo

Dia 30/03 – das 14h às 17h

Dia 01/04 – das 9h às 12h

Dia 03/04 – das 9h às 12h

Terminais e paradas: Uruguai; do INSS; Parobé; Rui Barbosa (Camelódromo); Viamão; avenida Farrapos; avenida Sertório; avenida Assis Brasil; avenida Benjamin Constant; avenida Cristóvão Colombo; avenida Salgado Filho; avenida Borges de Medeiros até o Barra Shopping Sul; avenida Padre Cacique até a avenida Praia de Belas; da avenida Aureliano de Figueiredo Pinto até a avenida Érico Veríssimo; avenida João Pessoa; avenida da Azenha; avenida Bento Gonçalves; avenida Ipiranga; avenida Protásio Alves; avenida Ipiranga; avenida Carlos Gomes; avenida Antônio de Carvalho; avenida Baltazar de Oliveira Garcia.

Os locais seguem recebendo também os serviços do DMLU.

Cronograma da Desinservice e Imunizadora Hoffmann:

Dia 28/03, das 13h às 16h – Largo Glênio Peres; Palácio da Polícia; Hospital Ernesto Dornelles; Instituto do Coração; Centro de Saúde Modelo; Hospital de Clínicas de Porto Alegre; Hospital de Pronto Socorro; Hospital Presidente Vargas; Hospital Fêmina; Hospital Moinhos de Vento; Rodoviária; Complexo Hospitalar Santa Casa.

