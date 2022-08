Acontece Lojas Lebes lança o novo serviço “Chama Doutor”

2 de agosto de 2022

Plataforma de telemedicina foi criada para facilitar ainda mais a vida dos clientes. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Sempre pensando no bem-estar do cliente, a rede de varejo Lojas Lebes disponibiliza um novo serviço: o Chama Doutor. Uma plataforma de telemedicina que oferece assistência médica nas especialidades de clínica geral e pediatria. São 800 médicos disponíveis para consultas on-line, 24 horas por dia, sete dias por semana.

A contratação do plano é anual, no valor de R$ 19,90 por mês. Esse serviço de assistência médica é individual com atendimento ilimitado. Além disso, o Chama Doutor também oferece descontos de até 60% em remédios nas farmácias conveniadas.

“O serviço surgiu da vontade de facilitar ainda mais o dia a dia do nosso cliente. E aproveitando que a telemedicina foi liberada no Brasil durante a pandemia, a Lebes implementou esta opção de atendimento médico sem a tradicional burocracia dos planos de saúde e com valores bem mais acessíveis. Pois a gente sabe que muitas vezes, quando mais se precisa, é difícil conseguir atendimento médico rápido, especialmente à noite ou nos fins de semana. E o Chama Doutor quer mudar essa realidade”, comenta Otelmo Drebes, presidente do Grupo Lebes.

Serviços como esses são uma evolução para a Lebes que, inicialmente, comprava e vendia produtos. Em um segundo momento, a rede passou também a oferecer o financiamento. Agora, a empresa já está em uma nova etapa. Desde 2021, vem desenvolvendo serviços que não são ligados à compra de produtos.

A partir deste momento, o leque de serviços oferecidos pelo Grupo inclui o Chama Doutor, o Seguro Lar Protegido, que traz proteção e segurança para a casa, e o Seguro Proteção Premiada, que dá tranquilidade ao segurado e aos seus familiares na hora de uma internação hospitalar. Além disso, disponibiliza também os seguros Parcela Garantida, Garantia Estendida, Troca Garantida e o Seguro contra Roubo, Furto, Quebra e Oxidação (RFQ).

A contratação desses serviços é feita nas lojas físicas. Mais informações podem ser encontradas no site da Lebes: www.lebes.com.br

