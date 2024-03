Acontece Lojas Lebes lança podcast “Mulheres de Valor”

Por Redação O Sul | 12 de março de 2024

O programa contou com a participação de colaboradoras e do presidente da empresa, Otelmo Drebes. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

A rede de varejo Lojas Lebes, uma das maiores varejistas do sul do país, resolveu comemorar o Dia Internacional da Mulher de uma forma especial e muito significativa: ampliando a voz de suas colaboradoras através do podcast “Mulheres de Valor”.

Para a gravação do programa, que teve a participação do presidente da empresa, Otelmo Drebes, foram convidadas algumas colaboradoras que representam a cultura e os valores do Grupo Lebes: Gostar de Gente, Inovação, Fazer Acontecer, Foco em Resultado e Visão do Cliente.

“Tivemos um bate-papo descontraído e muito interessante sobre os desafios e os diversos papéis que essas mulheres guerreiras desempenham dentro e fora da empresa. Foi realmente uma forma especial de valorizar ainda mais a nossa força feminina que representa dois terços dos colaboradores e da liderança do nosso Grupo”, comenta Drebes.

O podcast foi idealizado pela equipe de Gente & Gestão como forma de homenagear as mulheres e reforçar o papel de destaque que elas têm dentro da empresa.

“Foi uma experiência gratificante. Poucas são as empresas que se preocupam de verdade com os colaboradores. Nosso presidente nos empoderou com esse podcast”, avalia Ana Selma, gerente da filial Lebes em Triunfo (RS).

O programa “Mulheres de Valor” já está disponível no YouTube da Lebes.

