Magazine Luan Santana foge de pergunta sobre Jade Magalhães e fãs especulam fim do noivado

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2020

Luan e Jade ficaram noivos em setembro do ano passado. (Foto: Reprodução/Instagram)

Fãs de Luan Santana e Jade Magalhães estão atentos aos passos do casal para saber se o dois estão em crise ou se continuam juntos. Especulações de que o noivado teria chegado a fim ganharam força após o cantor desconversar ao ser perguntado sobre Jade em uma live ao lado de Giulia Be.

“O diretor falou aqui pra eu perguntar como está o Eduardo e a Jade”, disse a apresentadora Gessica Kayane, referindo-se também a Eduardo Chady, namorado de Giulia. “Estão maravilhosos”, respondeu a cantora. “Bem de saúde, graças a Deus todo mundo sem corona, né?”, continuou G Kay.

Sem citar o nome da noiva, Luan falou sobre a doença. “Graças a Deus, depois desse susto, parece que a vacina está aí, já saiu umas notícias, a gente nunca sabe se é real. Mas a gente torce, sempre com as melhores expectativas e depois de tudo isso que a gente viveu é muito bom ter as pessoas que a gente ama. Eu estava com a minha família agora, está tudo bem, graças a Deus. E focadaços em Inesquecível esperando muito que as pessoas gostem”, respondeu Luan, citando o feat entre ele e Giulia.

“As pessoas que a gente ama estão do nosso lado apoiando a gente. O que estou recebendo de mensagem, não só dele (Eduardo), mas de tanta gente mandando amor e desejando sucesso, eu fico até emocionada”, completou Giulia.

Os fãs repararam, no entanto, que Jade deixou de seguir Giulia no Instagram, embora a cantora continue seguindo a estilista. Eles também notaram que ela não estaria mais usando a aliança de noivado em suas publicações recentes nas redes sociais.

Alguns perfis nas redes sociais estão reproduzindo publicações com frases “sugestivas” curtidas por Jade: “O homem não dá valor quando perde. Dá valor quando o outro ganha o que era dele” e “Quem perdeu que chore. Quem achou que dê valor”.

Luan e Jade ficaram noivos em setembro do ano passado. A assessoria de imprensa do cantor informou à Marie Claire na manhã de sábado (10) que o casal não está em crise: “Não há o que comentar sobre isso, não existe uma crise na relação”.

