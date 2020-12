Política Lula avisa à Justiça que viajará a Cuba para gravar um documentário

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2020

Condenado na Lava-Jato, o petista deixou a prisão em novembro de 2019 Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Condenado na Lava-Jato, o petista deixou a prisão em novembro de 2019. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Os advogados do ex-presidente Lula comunicaram à Justiça que o petista irá se ausentar do País por mais de um mês. Segundo ofício enviado nesta semana à 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba (PR), ele embarcará para Cuba no dia 17 deste mês e voltará ao Brasil somente em 20 de janeiro de 2021.

Conforme a sua defesa, Lula participará da gravação de um documentário dirigido por Oliver Stone na ilha. Não foram divulgados detalhes sobre o filme. Condenado na Operação Lava-Jato, Lula não é impedido de sair do Brasil, mas deve avisar o Poder Judiciário antes de deixar o território nacional.

Lula saiu da cadeia em novembro de 2019 depois de uma decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) sobre a prisão após condenação em segunda instância. Ele passou 580 dias na sede da Superintendência da PF (Polícia Federal) do Paraná, em Curitiba.

