Lula convoca Sérgio Moro para debate, e ex-ministro responde: "Não debato com condenados"

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2020

"Eu tô provocando o Moro e o Dallagnol para debater comigo, ao vivo", afirmou Lula Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação) Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou, por meio das redes sociais, o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro e o procurador da República Deltan Dallagnol para um debate com transmissão ao vivo.

“Eu tô provocando o Moro e o Dallagnol para debater comigo, ao vivo. Se a Globo quiser fazer, eu topo. Porque é preciso desmascarar esses canalhas e mostrar o que eles fizeram ao País”, escreveu Lula no Twitter.

Moro, que era o juiz responsável pela Operação Lava-Jato na primeira instância e condenou o petista no caso do triplex em Guarujá (SP), respondeu ao ex-presidente. “Vou atualizar meu Twitter de 09/11/2019: Não debato com condenados por corrupção presos ou soltos. Algumas pessoas só merecem ser ignoradas”, escreveu Moro.

