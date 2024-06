Notas Brasil Lula lamenta privatização da Eletrobras

Por Redação O Sul | 20 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou as privatizações de grandes empresas do País. Ele citou diretamente a Eletrobras e a Vale. De acordo com o presidente, as duas poderiam estar atuando ao lado da Petrobras como indutoras da economia brasileira. A Eletrobras foi privatizada em 2022 pelo governo de Jair Bolsonaro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Notas Brasil

https://www.osul.com.br/lula-lamenta-privatizacao-da-eletrobras/

Lula lamenta privatização da Eletrobras

2024-06-20