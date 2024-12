Política Lula pretende comandar reunião ministerial já nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2024

O presidente recebeu os ministros Haddad, Padilha e Rui Costa nessa segunda-feira (16) em casa, em São Paulo. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará uma grande reunião ministerial de fim de ano nesta sexta-feira (20). Será no Palácio da Alvorada e servirá para que seja feita uma avaliação do ano. Para se concretizar, a afirmação acima depende, claro, da recuperação do presidente. Mas é isso o que está combinado entre ele e sua equipe médica.

O presidente dormiu a noite de domingo em casa, em São Paulo, depois de ter recebido alta na manhã do domingo (15). Em sua casa, no bairro de Alto de Pinheiros, o presidente não está acompanhado de nenhum médico ou enfermeiro. Apenas Janja, empregados e seguranças o rodeiam.

Na quinta-feira (19), fará uma tomografia no Sírio-Libanês. Se estiver tudo certo, embarcará para Brasília neste mesmo dia.

Lula deverá comandar a reunião ministerial nesta sexta-feira, um dia após seu provável retorno a Brasília, segundo o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

“Ele pretende fazer um encontro com os ministros, no dia 20, momento em que a equipe médica sinaliza que ele teria a possibilidade de fazer esse encontro”, disse Padilha nessa segunda-feira (16) após se reunir com Lula em São Paulo.

Lula está na capital paulista se recuperando de uma cirurgia na cabeça realizada na semana passada, para a drenagem de um hematoma relacionado ao acidente doméstico sofrido por ele em outubro.

“Ainda não definimos o formato”, prosseguiu Padilha, deixando em aberto se Lula participará da reunião — a última do ano — junto aos demais ministros ou remotamente, por videoconferência.

“Vamos aguardar toda a evolução que vem tendo com ele, a equipe médica (dizer sobre como Lula poderá participar da reunião)”, acrescentou o ministro.

Ainda assim, de acordo com Padilha, Lula já recebeu a sinalização da equipe médica de que “teria a possibilidade de fazer esse encontro”.

Nessa segunda (16), o presidente já despachou com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e recebeu o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa.

“O presidente ainda pretende fazer, ainda nesta semana, mais provavelmente no dia 20, um encontro com os ministros e ministras, um encontro de final de ano”, afirmou o ministro Padilha após ter se reunido com Lula em São Paulo (SP) nessa segunda-feira (16).

Padilha foi à capital paulista acompanhado do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa (PT), para um encontro com Lula – Costa, porém, não falou com a imprensa. O presidente deve permanecer na capital paulista para realizar exames pelo menos até quinta-feira (19). As informações são do jornal O Globo e dos sites InfoMoney e CNN.

