Política Lula recebe Haddad em primeiro compromisso após alta e pede que medidas fiscais não sejam desidratadas

Por Redação O Sul | 16 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











“Para a surpresa de alguns, nós não só não alteramos como vamos cumprir as metas fiscais de 2024", afirmou Haddad. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Primeira “visita de trabalho” do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ter se surpreendido “com a disposição do presidente”. Haddad chegou à residência de Lula em São Paulo por volta das 9h15 dessa segunda-feira (16) e permaneceu no local por cerca de 2h30. Na saída, ao falar com jornalistas, disse que eles conversaram sobre as medidas fiscais e econômicas que devem ser votadas no Congresso nesta semana.

“Falamos sobre vários assuntos. Expus para ele [Lula] a situação da reforma tributária, o estado da arte, o que está para ser decidido pela Câmara agora em caráter definitivo e algumas reformas microeconômicas também que precisam ser votadas nesta semana”, informou Haddad.

Segundo o ministro, o presidente pediu um “quadro detalhado” desses assuntos para “garantir que não tenha desidratação das medidas fiscais e que a reforma tributária seja sancionada este ano com uma conciliação entre Senado e Câmara no entorno do que foi alterado”.

Os dois conversaram sobre alguns pontos da regulamentação da tributária aprovada no Senado que, segundo o ministro, “preocupavam mais”, como a retirada de armas e bebidas açucaradas do imposto seletivo – o chamado “imposto do pecado”. “Como não houve acordo com o governo sobre isso, pode ser que a Câmara decida revisitar esses temas”, afirmou o ministro.

Haddad disse ainda disse estar “muito convencido” de que o governo continuará cumprindo as metas fiscais no próximo ano. “Para a surpresa de alguns, nós não só não alteramos como vamos cumprir as metas fiscais de 2024″, afirmou aos jornalistas.

O governo tem uma semana decisiva no Congresso. A Câmara dos Deputados fará sessões de segunda-feira (16) a sexta-feira (20). Entre os assuntos estão o pacote fiscal do governo (com um projeto de lei, um projeto de lei complementar e uma proposta de emenda constitucional) e a regulamentação da reforma tributária.

Também está prevista a convocação de uma sessão do Congresso Nacional para votar projetos de créditos orçamentários para 2024 e os projetos de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2025 e a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025.

Haddad disse nessa manhã, ao sair da casa do presidente, que a expectativa é de o Orçamento ser votado ainda neste ano. Antes de o presidente ser hospitalizado, a expectativa era de que uma reunião ministerial seria realizada no fim desta semana. Agora, não há certeza de data. Haddad disse, após visitar Lula, que essa reunião está condicionada à avaliação médica do presidente.

Segundo o ministro, Lula está “corado e bem”. “Me surpreendi com a disposição do presidente”, disse. Lula teve alta hospitalar no domingo. Ele deve permanecer em São Paulo até quinta-feira (19), quando realizará uma tomografia, e, se estiver tudo bem, poderá retornar à Brasília.

Em coletiva de imprensa, antes de o presidente deixar o Hospital Sírio-Libanês, a equipe médica afirmou que ele já pode retomar as atividades de trabalho, mas está proibido de praticar exercícios físicos. Voos curtos estão liberados, mas os internacionais, por enquanto, não. As informações são do Valor Econômico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/lula-recebe-haddad-em-primeiro-compromisso-apos-alta-e-pede-que-medidas-fiscais-nao-sejam-desidratadas/

Lula recebe Haddad em primeiro compromisso após alta e pede que medidas fiscais não sejam desidratadas

2024-12-16