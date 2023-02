Economia Lula sobre juros: “A culpa é do Banco Central. Agora é o Senado que pode trocar o presidente do Banco Central”

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2023

Lula também fez críticas ao BC na posse de Aloizio Mercadante como novo presidente do BNDES. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) culpou o Banco Central pela alta taxa de juros no País e afirmou que o Senado Federal pode trocar a presidência do banco, atualmente comandado por Roberto Campos Neto, que tem mandato até o fim de 2024.

Lula voltou a afirmar que não é possível que o país cresça com a taxa de juros em 13,75% ao ano, definida pelo BC.

“Eu acho que esse cidadão que foi indicado pelo Senado tem a possibilidade de maturar, de pensar e saber como é que vai cuidar desse país porque ele tem muita responsabilidade. Ele tem mais responsabilidade do que Meirelles tinha no meu tempo. Naquele tempo, era fácil jogar a culpa no presidente da República. Agora não. A culpa é do Banco do Central. Agora é o Senado que pode trocar o presidente do Banco Central”.

A expectativa do mercado é que a taxa Selic, neste patamar desde agosto do ano passado, se mantenha neste patamar até o fim deste ano.

“Não é possível que a gente queira que esse país volte a crescer com uma taxa de juros de 13,75% (ao ano). Nós não temos inflação de demanda, é só isso. Eu acho que esse cidadão que foi indicado pelo Senado tem a possibilidade de maturar, de pensar e saber como é que vai cuidar desse país porque ele tem muita responsabilidade”, afirmou Lula durante café da manhã com alguns veículos de mídia no Palácio do Planalto.

Lula afirmou ainda que teve pouco contato com o atual presidente do Banco Central, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas parte do “pressuposto de que as pessoas são de boa fé”. O presidente disse ainda que espera que os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Simone Tebet (Planejamento) estejam “acompanhando a situação do Brasil.

“De qualquer forma, como eu não conheço ele bem, eu só tive uma única vez com ele, eu sempre parto do pressuposto de que as pessoas são de boa fé, de boa vontade. Quer acertar, consertar a economia brasileira, que a economia precisa voltar a crescer, que os juros precisam ser acessíveis pela parte dos investidores brasileiros. Eu espero que o Haddad esteja acompanhando, a Simone esteja acompanhando e que ele próprio esteja acompanhando a situação do Brasil”.

O presidente afirmou, ainda, que haverá mudança em todos os bancos.

“Nós vamos mudar a direção de todos os bancos porque nós já indicamos o Mercadante para o BNDES, Maria Rita para a Caixa Econômica Federal, a companheira do Banco do Brasil e vamos indicar do Basa (Banco da Amazônia) e do Banco do Nordeste. Eu tenho dito que o Banco do Nordeste vai voltar a emprestar dinheiro para Estado ou cidade que tenham capacidade de endividamento. Não tem sentido recusar emprestar dinheiro para Estado ou cidade com capacidade de endividamento. Isso também vale para o BNDES”.

Investimentos

O presidente já havia feito críticas ao BC no dia anterior, durante a posse de Aloízio Mercadante como presidente do BNDES. Lula afirmou que não havia uma justificativa para a atual taxa de juros e cobrou um posicionamento da classe empresarial. Lula chegou a afirmar que, no seu mandato, poderia rever o atual modelo de autonomia do Banco Central.

“Como vou pedir que os empresários ligados à Fiesp invistam se eles não conseguem tomar dinheiro emprestado? Esse país tem cultura de viver com juros altos. Quando o Banco Central era dependente de mim, todo mundo reclamava. A taxa a 10% era muito. Não existe justificativa para que a taxa de juros esteja a 13,75%. Se a classe empresarial não se manifestar, eles (Copom, órgão do BC que define a taxa) não vão baixar juros”, disse o presidente.

