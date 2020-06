Saúde Luz intensa pulsada: a tecnologia a favor da pele

Luz intensa pulsada (LIP) é uma tecnologia disponível em algumas plataformas de Laser que emite feixes de luzes policromáticas e não colimada (em várias direções). Ou seja, são luzes diversas que emitem comprimentos de onda variados na pele, gerando calor local por meio desses disparos.

A nossa pele converte a energia luminosa que recebeu do equipamento em calor, coagulando o tecido e ativando, também, reações químicas do organismo. Desse modo, atua-se no tecido-alvo.

Benefícios: Vários estudos demonstram que a luz intensa pulsada é capaz de promover efeitos benéficos como: rejuvenescimento da pele, por proporcionar aumento na espessura; estimular a produção e reorganizar uniformemente as fibras colágenas e elásticas (responsáveis pela firmeza e elasticidade da pele).

Além disso, aumenta a atividade dos fibroblastos (células da derme responsáveis pela secreção das fibras de elastina e de colágeno). A aplicação da luz pulsada na pele envelhecida provoca a redução de telangiectasias (microvasos), rubor e vermelhidão, é ótimo para aqueles pacientes que têm rosácea.

Também proporciona melhora da aparência de rugas finas e grossas, da textura e aspereza da pele, na redução do tamanho de poros e na secreção de sebo, na elasticidade, na redução da elastose e na diminuição de ceratoses actínicas e clareia manchas na pele.

Isto vale tanto as de sol que tanto incomodam os pacientes em face, colo, dorso das mãos e braços, quanto aquelas manchas que surgem após algum quadro inflamatório na pele, como após espremer espinhas, queimaduras, entre outros. O procedimento é bem tranquilo de ser realizado, pouco doloroso, mas deve ser sempre realizado por um dermatologista que avalia antes a indicação de cada caso e aplica a Luz intensa pulsada com os parâmetros adequados para cada paciente.

Acha que a pele do seu rosto está danificada mesmo quando dedica tempo com cuidados com máscaras, cremes e séruns diariamente na tentativa de torná-la sempre hidratada e radiante? Talvez seja porque não lava o rosto da maneira certa. Não cometerá erros apenas se usar um produto; poderá cometer erros mesmo se usar apenas água.

De fato, é necessário escolher a temperatura certa para evitar o aparecimento de pequenas imperfeições, uma pena que nem todos sabem disso.

Na maioria das vezes é usada água quente, sem saber que é um hábito errado a ser evitado. Embora não exista um pequeno prazer e alívio quando molha o rosto com água quente, a verdade é que um processo de desidratação é acionado.

O motivo é muito simples: seca a pele e varre os óleos naturais produzidos naturalmente para se proteger de agentes externos. O resultado? A pele fica mais vulnerável e delicada. As coisas pioram quando dispara o jato quente do chuveiro de mão no seu rosto, pois, neste caso, a barreira da pele é completamente eliminada.

Se tem pele seca, a água quente não faz nada além de quebrá-la, enquanto que, se for oleosa, a produção de sebo é estimulada ainda mais, pois o corpo responde à desidratação, promovendo o aparecimento de acne.

Apesar do que se possa pensar, no entanto, a solução não é água fria, uma vez que esta fecha os poros e impede que detergentes e cremes penetrem profundamente, o ideal é optar por água morna.

