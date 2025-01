Saúde Maíra Cardi: os 7 fatores de risco que podem causar um aborto espontâneo, como o sofrido pela influenciadora

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2025

Influenciadora afirmou que sentiu cólicas pontuais, sangramentos e tontura nos últimos dias. (Foto: Getty Images)

A influenciadora Maíra Cardi anunciou aos seus seguidores que perdeu o bebê que esperava do marido, o coach Thiago Nigro. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, ela escreveu que não traria boas notícias e gravou o momento em que a médica diz que o bebê estava sem batimentos cardíacos. “Nem sei falar o que sentimos nessa hora, mas demoramos pra nos situar”, lamentou a influenciadora na postagem.

No dia 23 de dezembro, a influenciadora revelou por meio de vídeos no TikTok, onde estava fazendo uma série sobre sua gravidez, que teve um sangramento após o casal ter relações sexuais. Por conta disso, o médico recomendou que ela evitasse ter relações e fizesse repouso.

No último vídeo postado, Cardi afirma que está com sangramentos contínuos há dias e que eles mudam de cor de marrom escuro para um vermelho vivo. Além disso, ela sentiu cólicas pontuais e tontura.

“Estou tendo sangramento tem uns dias. Não fico passando tudo para vocês porque não sou uma pessoa dramática, sou muito positiva e alto astral”, diz enquanto aguardava atendimento.

Segundo ela, o coração do bebê deve ter parado de bater no dia 31 de dezembro, o dia que ela sentiu cólica e sangramento, segundo o marido Thiago Nigro fala no vídeo. Porém, pelos exames feitos não houve descolamento de placenta, ou saco gestacional. Ela estava grávida há cerca de um mês.

Aborto espontâneo

Na maioria das vezes, a causa de um aborto espontâneo é desconhecida, mas ele pode ocorrer porque o feto não está se desenvolvendo normalmente (às vezes, por causa de uma anomalia genética ou defeito congênito). Segundo especialistas, entre 5 e 7 de cada 10 casos são causados por anormalidades cromossômicas no embrião.

Isso ocorre com mais frequência em mulheres com menos de 20 anos de idade ou com 35 anos ou mais.

Ainda pode ser por conta de problemas de saúde da própria gestante, como uma anomalia estrutural dos órgãos reprodutores, infecção ou uso de substâncias, como remédios, álcool e tabagismo.

Segundo os médicos, aproximadamente 85% dos abortos espontâneos ocorrem durante as primeiras 12 semanas de gestação. Os restantes 15% dos abortos espontâneos ocorrem durante a 13ª até a 20ª semana.

Outros fatores de risco que podem contribuir para um aborto espontâneo são:

* Idade materna mais jovem ou mais velha (menos de 20 anos ou mais de 35 anos de idade)

* Abortos espontâneos em gestações anteriores (abortos espontâneos repetidos)

* Determinados distúrbios na mãe, tais como diabetes, hipertensão arterial ou distúrbios graves da tireoide, se não forem tratados e controlados adequadamente durante a gestação.

Em 2022, a influenciadora afirmou que passou por um aborto espontâneo que ninguém ficou sabendo e que causou uma forte crise de depressão. Maira Cardi é mãe de Lucas, de 24 anos, e de Sophia, de 6 anos.

O perfil oficial de Maíra Cardi no Instagram compartilhou uma mensagem agradecendo as mensagens de carinho e afirmou o espaço continuaria reservado à agenda profissional da influenciadora.

“Queremos começar agradecendo todas as mensagens de carinho que temos recebido neste momento delicado. Em razão de diversos questionamentos sobre a programação previamente anunciada, gostaríamos de esclarecer: em respeito ao público que acompanha o trabalho da Maíra, decidimos continuar com a agenda profissional previamente anunciada. Porém, é importante pontuar que este perfil está sendo usado exclusivamente pela equipe para fins profissionais e, por isso, não abordaremos questões pessoais neste espaço”, informou.

