Tecnologia Noruega deve bater meta e vender só carros elétricos em 2025

Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2025

Em 2024, quase 90% dos novos veículos no país eram movidos apenas a bateria. (Foto: Freepik)

Em 2017, a Noruega estabeleceu a meta de eliminar as vendas de carros movidos a combustíveis fósseis até 2025. Na época, isso parecia mais um sonho otimista para suavizar a imagem do governo liderado por Erna Solberg, uma conservadora defensora da produção de petróleo que havia ganhado o apelido de “Erna de Ferro”.

Chegamos em 2025 e o país, de fato, parece que vai bater o marco. No ano passado, os veículos totalmente elétricos representaram 88,9% dos carros novos vendidos na Noruega, um aumento em relação aos 82,4% em 2023, de acordo com dados da Federação Norueguesa de Estradas (OFV) divulgados nesta quinta-feira.

Mas, como a Noruega conseguiu este feito?

Claro, subsidiar carros elétricos fica mais fácil em um país que tem grandes receitas com a exportação justamente de combustíveis fósseis. Grande produtor de petróleo e gás, a Noruega obtém mais de US$ 100 bilhões anuais em divisas com esses combustíveis.

Ainda assim, alcançar a meta de uma frota 100% movida a bateria não deixa de ser um feito num momento em que as vendas de veículos elétricos desacelera na Europa e os EUA têm pela frente um progresso vacilante neste quesito, com a descarbonização da economia em risco após a vitória de Donald Trump para mais um mandato na presidência.

“A Noruega será o primeiro país do mundo a praticamente eliminar carros com motores a gasolina e diesel do mercado de carros novos”, disse Christina Bu, secretária-geral da associação norueguesa de veículos elétricos.

A meta inicial era “utópica”, diz Harald Andersen, chefe da associação de importadores de automóveis da Noruega, que representa empresas que vão de novatas chinesas a gigantes alemãs como a Volkswagen. Os modelos mais vendidos no país são da Tesla, seguida por Volkswagen e Toyota. Os veículos elétricos chineses agora representam quase 10% das vendas de carros novos no país.

Incentivos

Essas políticas consistem principalmente em incentivos, que remontam a 1994, quando o Think City — um pequeno veículo elétrico quadrado que estreou nas Olimpíadas de Inverno de Lillehammer — foi isento de taxas de registro.

À medida que a tecnologia amadureceu uma ou duas décadas depois, governos sucessivos adicionaram benefícios para os motoristas de carros elétricos: estacionamento gratuito, acesso a faixas de ônibus e isenções de pedágios, taxas rodoviárias e impostos.

Embora a Noruega tenha começado a reduzir alguns desses benefícios — desde 2023, por exemplo, compradores de modelos mais caros precisam pagar parte do IVA, imposto sobre valor agregado — os mais importantes permanecem, tornando os carros elétricos uma presença constante nas estradas norueguesas.

Como resultado, oficinas mecânicas estão investindo em treinamento para carros elétricos e em instalações adequadas para trabalhar com baterias. Redes de postos de combustíveis como a Circle K estão substituindo bombas de gasolina por pontos de carregamento elétrico. E operadores da rede elétrica do país estão sobrecarregados com pedidos de conexões de alta voltagem necessárias para os pontos de recarga.

