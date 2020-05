Bem-Estar Mais de 1 milhão de pessoas se recuperaram da Covid-19 em todo o mundo

Por Redação O Sul | 1 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







O planeta segue em alerta com o avanço da doença Foto: Reprodução O planeta segue em alerta com o avanço da doença. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Mais de 1 milhão de pessoas se recuperaram da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, em todo o mundo, de acordo com a universidade americana Johns Hopkins. O balanço se refere apenas aos casos da doença confirmados oficialmente.

Em todo o mundo, mais de 3,2 milhões de pessoas contraíram o novo coronavírus e cerca de 240 mil morreram por complicações da Covid-19.

O planeta segue em alerta com o avanço da doença, que foi identificada no fim de 2019 na cidade de Wuhan, na China. Desde 3 de março, quando o mundo superou os mais de 100 mil casos confirmados, o número de infecções aumentou rapidamente. Ainda não há cura nem vacina para a Covid-19.

Nesta semana, o número de mortes no Brasil gira em torno de 6 mil, e o de infectados se aproxima de 90 mil. Os números mostram que o País ultrapassou a China, mesmo com uma população menor. O novo ministro da Saúde, Nelson Teich, afirmou que a pandemia está em “franca ascendência” e que não é possível iniciar a liberação do isolamento social.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Bem-Estar