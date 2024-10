Rio Grande do Sul Mais de 1,5 mil cães e gatos resgatados das enchentes ainda aguardam por adoção em Porto Alegre e Canoas

Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2024

No período mais crítico das cheias, mais de 20 mil animais foram levados para abrigos em todo o RS No período mais crítico das cheias, mais de 20 mil animais foram levados para abrigos em todo o RS. (Foto: Divulgação)

A campanha Seja Também um Herói – Adote um Bichinho da Enchente, promovida pelo governo do RS, entrou em uma nova fase, apostando em novos formatos de mídia para incentivar a adoção de animais que ainda estão em abrigos e lares temporários após as enchentes de maio. Em Porto Alegre e Canoas, os dois municípios com o maior número de animais resgatados, ainda há cerca de 1,6 mil cães e gatos que aguardam por uma família.

No período mais crítico das cheias, mais de 20 mil animais foram levados para abrigos em todo o RS. A campanha faz parte do conjunto de ações emergenciais coordenadas pelo gabinete do vice-governador Gabriel Souza para apoiar o bem-estar animal. De acordo com ele, o governo tem trabalhado em diferentes frentes para incentivar a adoção, como o programa que prevê repasse de recursos aos municípios que contam com abrigos ou lares temporários.

“O nosso objetivo é sensibilizar os gaúchos e incentivá-los a fazer a adoção responsável desses cães e gatos que ainda aguardam por um lar. Por isso, ampliamos as inserções em diferentes canais para que um público mais diversificado possa ter acesso a esse conteúdo e também nos ajudar na campanha”, destacou o vice-governador, que também é médico veterinário.

Além de anúncios nas ruas, como painéis e outdoors, a nova fase da campanha de adoção aposta em vídeos no TikTok com depoimentos de pessoas que adotaram animais atingidos pelas enchentes. É uma forma de compartilhar a experiência e sensibilizar quem consome os conteúdos. No YouTube, o número de inserções e tempo dos vídeos serão ampliados.

Mais informações podem ser obtidas no site sosenchentes.rs.gov.br/assistencia-para-animais.

