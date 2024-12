Brasil Mais de 20 milhões de brasileiros não têm internet em casa, informa o IBGE

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2024

O Acre é o Estado com menos domicílios com conexão à internet. Foto: Joédson Alves/Agência Brasil O Acre é o Estado com menos domicílios com conexão à internet. (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

Mais de 20 milhões de brasileiros moram em casas sem acesso à internet. É o que informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A nova pesquisa “Características dos Domicílios: Resultados preliminares da amostra”, divulgada nesta quinta-feira (12), analisa a condição de ocupação dos domicílios do Brasil.

O IBGE aponta que 89,4% da população reside em domicílios com conexão à internet, o que representa cerca de 190 milhões de pessoas. O País possui 212,6 milhões de habitantes, de acordo com a estimativa do instituto em agosto deste ano.

Isso significa que, aproximadamente, 22,6 milhões de pessoas não têm internet em suas casas. No geral, o acesso é proporcionalmente menor em Estados da região Norte e Nordeste. O Acre é o Estado com menos domicílios com conexão à internet, com 75,2%, seguido por Amazonas com 77,7% e Pará com 79,4%. São as únicas unidades federativas com mais de 20% das residências sem acesso à internet.

Por outro lado, o Distrito Federal lidera o País com 96,2% das casas com internet, seguido por Santa Catarina com 94,8% e São Paulo, com 93,5%. Ao todo, mais Estados estão abaixo da média nacional, sendo 15 com menos de 89,4% da população residente em domicílios com acesso à internet.

O IBGE ainda lista três principais destaques do levantamento desta quinta:

– O acesso à internet supera 95% das pessoas em 179 municípios, sendo 98 destes na região Sul

– O acesso não chega a 50% em 33 cidades, sendo 32 na região Norte

– Entre os municípios com mais de 100 mil habitantes, a maior proporção foi registrada em Balneário Camboriú (SC), com 97,3%, e a menor foi em Breves (PA), com 51,1%.

Veja abaixo o acesso à internet nos domicílios em cada Estado e no Distrito Federal:

– Distrito Federal: 96,2%;

– Santa Catarina: 94,8%;

– São Paulo: 93,5%;

– Paraná: 92,5%;

– Goiás: 92,2%;

– Rondônia: 91,6%;

– Rio Grande do Sul: 91,4%;

– Mato Grosso do Sul: 91,1%;

– Rio de Janeiro: 91,1%;

– Mato Grosso: 91,0%;

– Espírito Santo: 90,4%;

– Minas Gerais: 89,5%;

– Rio Grande do Norte: 88,4%;

– Amapá: 87,3%;

– Tocantins: 87,1%;

– Ceará: 87,0%;

– Paraíba: 86,9%;

– Pernambuco: 86,7%;

– Sergipe: 85,6%;

– Alagoas: 85,5%;

– Bahia: 85,1%;

– Piauí: 82,8%;

– Roraima: 80,5%;

– Maranhão: 80,2%;

– Pará: 79,4%;

– Amazonas: 77,7%;

– Acre: 75,2%.

O instituto analisou as condições em Domicílios Particulares Permanentes Ocupados (DPPOs), onde mora 99,5% da população, de acordo com o IBGE. A amostra foi baseada nos dados do Censo Demográfico de 2022. As condições das residências analisadas foram: material das paredes externas, número de cômodos, número de moradores por dormitório, existência de máquina de lavar roupas e existência de conexão domiciliar à Internet. As informações são do portal de notícias CNN Brasil.

2024-12-12